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Двум знакам Зодиака сказочно повезет в конце августа - прогноз астрологов

14:02, 22 августа 2020
Астрология
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Овнов и Скорпионов назвали счастливчиками недели / фото clutch.ua

Среди них — Овен и Скорпион, пишет SlovoFraza.

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Овен

Счастье не за горами — до него нужно лишь дотянуться. Это лето закончится для Овнов озарениями, счастьем и повышенной энергетикой. Звезды помогут этим людям начать осень полными сил и вдохновения. 

Скорпион

Эту неделю с 24 по 30 августа астрологи называют идеальной для финансовой активности и работы. У Скорпионов будет много новых возможностей и идей, начиная от необычных покупок и заканчивая новым бизнес-планом.

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Автор: УНИАН

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Теги: #астролог#Гороскоп