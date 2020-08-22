Двум знакам Зодиака сказочно повезет в конце августа - прогноз астрологов

У Скорпионов будет много новых возможностей и идей, прогнозируют эксперты.

Астрологи составили гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака и выделили главных счастливчиков этого периода.

Среди них — Овен и Скорпион, пишет SlovoFraza.

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Овен

Счастье не за горами — до него нужно лишь дотянуться. Это лето закончится для Овнов озарениями, счастьем и повышенной энергетикой. Звезды помогут этим людям начать осень полными сил и вдохновения.

Скорпион

Эту неделю с 24 по 30 августа астрологи называют идеальной для финансовой активности и работы. У Скорпионов будет много новых возможностей и идей, начиная от необычных покупок и заканчивая новым бизнес-планом.

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Автор: УНИАН