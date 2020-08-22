Двум знакам Зодиака сказочно повезет в конце августа - прогноз астрологов
14:02, 22 августа 2020Астрология
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У Скорпионов будет много новых возможностей и идей, прогнозируют эксперты.
Овнов и Скорпионов назвали счастливчиками недели / фото clutch.ua
Астрологи составили гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака и выделили главных счастливчиков этого периода.
Среди них — Овен и Скорпион, пишет SlovoFraza.
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Овен
Счастье не за горами — до него нужно лишь дотянуться. Это лето закончится для Овнов озарениями, счастьем и повышенной энергетикой. Звезды помогут этим людям начать осень полными сил и вдохновения.
Скорпион
Эту неделю с 24 по 30 августа астрологи называют идеальной для финансовой активности и работы. У Скорпионов будет много новых возможностей и идей, начиная от необычных покупок и заканчивая новым бизнес-планом.
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