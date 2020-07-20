Двум знакам Зодиака не повезет на этой неделе - прогноз Глобы

Одному знаку Павел Глоба настоятельно советует избегать решения финансовых вопросов.

Известный астролог Павел Глоба составил гороскоп на неделю с 20 по 26 июля для всех знаков Зодиака.

При этом он выделил представителей зодиакального созвездия, которым не повезет в этот период. Об этом пишет SlovoFraza.

Читайте такжеТрем знакам Зодиака вот-вот повезет с деньгами - астрологи

Лев

Павел Глоба настоятельно советует избегать решения финансовых вопросов, которые не стоят остро на данный момент. Вместо этого лучше сделать что-то простое, заняться личными делами, обязанностями по дому. Самое главное — не спешить, не повышать темп, особенно в середине рабочей недели, когда звезды и планеты будут не в духе.

Рыбы

Астрологи часто относят Рыб к знакам Зодиака, которым не везет с деньгами. На этой неделе данный статус может подтвердиться. Не стоит совершать необдуманных шагов на работе и сверхдорогих покупок, особенно 23 числа - в самый неблагоприятный день недели.

Ранее астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым сказочно повезет на этой неделе. Среди них — Телец, Дева и Скорпион.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram