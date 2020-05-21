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Две пары знаков Зодиака обречены на счастье - астрологи

12:13, 21 мая 2020
Астрология
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Дева+Водолей - идеальная пара, говорят астрологи / ТСН

По их словам, две зодиакальные пары просто обречены на счастье. Об этом пишет womoninred.

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Дева + Водолей

Совместимость этих знаков Зодиака заложена на небесах. Дева и Водолей с рождения смотрят на жизнь одинаково.

К тому же, у них одни и те же жизненные ценности. Да и проблемы решают похожими методами. Звезды буквально ведут их навстречу друг к другу. Водолеи просто без ума от привлекательности Дев. К тому же, они очарованы их мудростью, размеренностью и проницательностью.

Девы знают, как правильно обходиться с Водолеями. Девы никогда не станут насмехаться над мечтательностью Водолеев. Эти два знака хоть и противоположности, но притягиваются друг к другу с большой силой.

Как Дева, так и Водолей в восторге от интеллектуальных дискуссий. Они всегда найдут общую интересную тему для разговоров. Единственное, Водолеи любят иногда поучать Дев.

Лев + Весы

Это очень интересная пара. О них можно снимать романтическую киноисторию. Гордым Львам очень нравится наслаждаться той любовью, которой дарят Весы. Но Весы не любят бездумно. Они любят, потому что это их выбор и их Лев.

И Лев, и Весы способны подарить просто небывалую нежность друг другу. Оба умеют наслаждаться красотой во всех её проявлениях. Как Весы, так и Львы просто обожают яркие впечатления и вечеринки.

Весы те ещё собственники, но этот номер со Львами не прокатит. Ведь Львы сами любят доминировать и всё сами решать. Но огромный плюс этого союза в том, что Лев и Весы очень общительные личности. Они умеют договариваться - это и есть их самый главный секрет счастливых отношений. Вечная любовь у них реальна, как ни у того другого. Ведь если у них возникает проблема в отношениях, они всё быстро обсудят, решат и отправятся на вечеринку.

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Теги: #астролог#Гороскоп