Некоторым знакам Зодиака удастся существенно увеличить свои доходы.

Астрологи составили финансовый гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября.

При этом они выделили знаки Зодиака, которых ждет успех в денежном плане в этот период. Об этом пишет SlovoFraza.

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Телец

Тельцы в этот период смогут существенно увеличить свои доходы, оптимизировать рабочий процесс и обрести уверенность. Также астрологи прогнозируют, что полезно будет заключать крупные сделки.

Весы

Это будет очень удачное время для обучения. Можно и даже нужно прислушиваться к советам опытных и авторитетных людей. Также на этой неделе очень повезет Весам, которые работают в большом коллективе и являются звеном длинной цепи. Их ждет прибыль.

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Автор: УНИАН