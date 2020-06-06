Два знака Зодиака вскоре ждет невероятный финансовый успех - астрологи

Среди счастливчиков недели в финансовом плане - Близнецы и Стрелец.

Финансовый гороскоп на неделю с 8 по 14 июня поможет вам правильно реализовать свои планы, говорят астрологи.

Они выделили знаки Зодиака, которым повезет в любви в этот период, пишет SlovoFraza.

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Близнецы

У Близнецов наступает очень благоприятный период, в который финансовые сделки будут проходить без проволочек. Это прекрасное время для начинаний и проектов, поиска новой работы и увлечений. Больше денег удастся привлечь тем Близнецам, которые ответственны и самостоятельны. Желательно не обращаться ни к кому за помощью.

Стрелец

Звезды и планеты будут очень созидательными, так что можно смело начинать новые дела, совершать дорогостоящие приобретения. Звезды помогут Стрельцам стать успешнее в бизнесе и на работе. Это очень важно сейчас, в один из самых творческих периодов времени, когда новые идеи могут идти сплошным потоком.

Ранее астролог Павел Глоба рассказал, какие знаки Зодиака этим летом могут разбогатеть.

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