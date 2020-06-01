Два знака Зодиака постигнет неудача в начале июня - астролог

Некоторым знакам Зодиака не повезет на этой неделе, прогнозирует астролог.

Астролог Павел Глоба составил гороскоп для представителей всех знаков Зодиака на неделю с 1 по 7 июня.

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При этом он выделил знака Зодиака, которым, по его прогнозам, не повезет в этот период, пишет SlovoFraza.

Овен

Начало недели обещает быть сумбурным и непредсказуемым из-за дисгармонии звезд и планет. Зато ближе к 5 июня обстановка заметно улучшится. Если начало недели в лице 1 и 2 июня лучше провести в спокойствии и не рисковать, то в конце недели можно дать волю чувствам.

Скорпион

Скорпионам стоит остерегаться самовлюбленных людей, которые зациклены на себе любимых. Это очень важно в делах и работе, потому что такие личности могут быть склонны к предательству. Особенно осторожными стоит быть 3 июня и в смешные с ним дни. В среду велика вероятность разочароваться в окружении и в поступках близких.

Ранее астрологи рассказали, каким знакам Зодиака повезет с деньгами с 1 по 7 июня.

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