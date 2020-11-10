Раку в ноябре также удастся реализовать все свои самые смелые и необычные идеи.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые во второй половине ноября станут настоящими баловнями судьбы.

Об этом пишет slovofraza.

Белая полоса начнется в жизни Овна в ноябре. Вы проявите завидную настойчивость и добьетесь успеха. Смело хватайтесь за каждый шанс и возможность реализации. Kрупно повезет одиноким Овнам, которые наконец-то встретят вторую половинку и смогут завести серьезные и крепкие отношения.

Рак

Раку в ноябре также удастся реализовать все свои самые смелые и необычные идеи. Подобная твердость позволит справиться с самыми сложными заданиями и достигнуть небывалых результатов. Главное продумывать свои действия и не торопиться с выводами. Вы удивитесь насколько усердно близкие люди будут вас поддерживать.

Лев

Львов в ноябре ждет карьерный рост. Вам следует использовать это время для того, чтобы укрепить свои позиции в коллективе и стать авторитетом. Hе бойтесь обсуждать с начальником потенциал роста вашей зарплаты и различные бонусы, ведь руководство на вашей стороне. Также наладятся отношения со второй половинкой.

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Автор: УНИАН