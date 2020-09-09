Девы - среды счастливчиков сентября / фото ТСН
Астролог Наталья Коляда назвала знаки Зодиака, которым сентябрь 2020 года принесет невероятную удачу.
Среди настоящих счастливчиков первого месяца осени — Девы, Тельцы, Козероги и Скорпионы. Об этом сообщает "Астромеридиан".
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Но больше всех повезет Девам. Этот знак Зодиака 9-10 сентября получит неожиданный сюрприз. Также Дева будет в сентябре пожинать плоды своего упорного труда — денежное вознаграждение гарантировано.
14 и 15 сентября везение Дев будет заключаться в том, что они справятся с любой трудной задачей, за которую возьмутся. Их сила вырастет так, что они сметут любую преграду и не заметят.
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