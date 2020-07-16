Деньги потекут рекой: астрологи рассказали, какие знаки Зодиака разбогатеют в августе 2020

Некоторые знаки Зодиака ждет финансовое обогащение.

В последний летний месяц глобальные затраты ждут многих.

Поэтому заработанные деньги в августе лишними точно не будут, пишет SM.news.

Но некоторые знаки Зодиака ждет финансовое обогащение.

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Рак

Последние 10 дней августа обещают быть весьма удачными — повышение на работе, выгодный контракт и отличные шансы для организации собственного бизнеса.

Лев

После 20 числа будет огромное количество возможностей для укрепления финансового положения, причём на год вперёд.

Весы

Для Весов август станет отличным месяцем, чтобы “закрыть” многие финансовые проблемы. С новым бизнесом лучше подождать, но некоторые полезные знакомые появятся.

Козерог

Люди этого знака Зодиака точно могут обрадоваться, так как август для них станет самым хорошим месяцем в году. Успех, восхождение по карьерной лестнице, выгодные сделки. Главное не забывать про семью.

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