Вещи могут притягивать бедность.

Некоторые вещи могут притягивать бедность. Поэтому от них лучше избавиться.

Об этом сообщает slovofraza.com.

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Пустые бутылки

Если вы оставляете дома на столе пустые бутылки, то денег особо можете не ждать. Они обозначают пустоту. Но если вы в них что-то положите, то ситуация может наладиться.

Черствый или заплесневелый хлеб в доме

Он обозначает убытки и нищету. Поэтому у вас в доме всегда должна быть свежая выпечка.

Засохшие цветы

Они символизируют увядание. Более того, они могут лишить вам позитивной энергетики, счастья и процветания. Цветы, стоящие в гнилой воде, закрывают финансовые потоки, не позволяя хорошо зарабатывать даже на престижном месте.

Битая посуда

Такая посуда несет в дом энергетику разрушения и бедности.

Старая мебель

Старая мебель загромождает пространство. В результате позитивная энергия не может свободно проникать в ваш дом.

Обои или иные декоративные элементы на стенах

Если они уже устарели и выглядят непрезентабельно, то от них нужно избавиться. Иначе они будут накликать бедность.

Одежда усопших людей, висящая вместе с одеждой живых людей

Такая одежда забирает силы, поэтому ее нельзя держать в доме. Такие вещи негативно сказываются как на здоровье, так и на настроении. Также они блокируют денежный поток.

Старая обувь

Особенно это касается рваной и грязной обуви. Они сулят вам большие проблемы с деньгами.

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Автор: УНИАН