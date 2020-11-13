Некоторые вещи могут притягивать бедность. Поэтому от них лучше избавиться.
Об этом сообщает slovofraza.com.
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Пустые бутылки
Если вы оставляете дома на столе пустые бутылки, то денег особо можете не ждать. Они обозначают пустоту. Но если вы в них что-то положите, то ситуация может наладиться.
Черствый или заплесневелый хлеб в доме
Он обозначает убытки и нищету. Поэтому у вас в доме всегда должна быть свежая выпечка.
Засохшие цветы
Они символизируют увядание. Более того, они могут лишить вам позитивной энергетики, счастья и процветания. Цветы, стоящие в гнилой воде, закрывают финансовые потоки, не позволяя хорошо зарабатывать даже на престижном месте.
Битая посуда
Такая посуда несет в дом энергетику разрушения и бедности.
Старая мебель
Старая мебель загромождает пространство. В результате позитивная энергия не может свободно проникать в ваш дом.
Обои или иные декоративные элементы на стенах
Если они уже устарели и выглядят непрезентабельно, то от них нужно избавиться. Иначе они будут накликать бедность.
Одежда усопших людей, висящая вместе с одеждой живых людей
Такая одежда забирает силы, поэтому ее нельзя держать в доме. Такие вещи негативно сказываются как на здоровье, так и на настроении. Также они блокируют денежный поток.
Старая обувь
Особенно это касается рваной и грязной обуви. Они сулят вам большие проблемы с деньгами.
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