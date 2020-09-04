Осень 2020 года будет интересной и щедрой на подарки, прогнозируют астрологи.

Астрологи назвали настоящих счастливчиков осени 2020, которых фортуна щедро одарит деньгами.

Среди таких знаков Зодиака - Дева, Скорпион, Стрелец, Лев и Телец. Об этом пишет МК.

Дева

В сентябре Деве могут предложить новую перспективную работу. Этот шанс перевернет вашу жизнь: она станет наполненной, интересной, успешной и богатой.

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Скорпион

Сентябрь будет очень прибыльным для Скорпионов. Но им стоит научиться просчитывать свои действия на несколько шагов вперед, и удача не заставит себя долго ждать.

Стрелец

Стрельцам астрологи сулят очень удачный сентябрь. Удача будет преследовать их во всем: начиная от личной жизни и заканчивая выгодным карьерным предложением.

Лев

Если вы будете упорно трудиться, вам обеспечено финансовое благополучие до конца года. Поверьте, силия будут не напрасны. Не расслабляйтесь, и стабильный денежный поток до конца года вам обеспечен.

Телец

Им повезет осенью, но это будет непростой путь к успеху. Трудитесь, и ваши денежные ручейки превратятся в бурлящий финансовый поток.

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Автор: УНИАН