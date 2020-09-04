Астрологи назвали настоящих счастливчиков осени 2020, которых фортуна щедро одарит деньгами.
Среди таких знаков Зодиака - Дева, Скорпион, Стрелец, Лев и Телец. Об этом пишет МК.
Дева
В сентябре Деве могут предложить новую перспективную работу. Этот шанс перевернет вашу жизнь: она станет наполненной, интересной, успешной и богатой.
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Скорпион
Сентябрь будет очень прибыльным для Скорпионов. Но им стоит научиться просчитывать свои действия на несколько шагов вперед, и удача не заставит себя долго ждать.
Стрелец
Стрельцам астрологи сулят очень удачный сентябрь. Удача будет преследовать их во всем: начиная от личной жизни и заканчивая выгодным карьерным предложением.
Лев
Если вы будете упорно трудиться, вам обеспечено финансовое благополучие до конца года. Поверьте, силия будут не напрасны. Не расслабляйтесь, и стабильный денежный поток до конца года вам обеспечен.
Телец
Им повезет осенью, но это будет непростой путь к успеху. Трудитесь, и ваши денежные ручейки превратятся в бурлящий финансовый поток.
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