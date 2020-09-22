У Тельца начинается прекрасное время для того, чтобы улучшить условия на работе.

22 сентября — День осеннего равноденствия. Астролог Наталья Коляда рассказала, какие знаки Зодиака с этого дня ждут перемены в жизни.

Среди этих знаков — Телец, Скорпион и Козерог. Об этом пишет "Астромеридиан".

Читайте такжеДень осеннего равноденствия круто изменит жизнь 4 знаков Зодиака - астрологи

Телец

У Тельца начинается прекрасное время для того, чтобы улучшить условия на работе: устроить себе удобный график, обновить офисную мебель. Вы сумеете выстроить гармоничные отношения в коллективе.

Скорпион

День осеннего равноденствия внесет ясность в разные тайные обстоятельства в жизни этого знака Зодиака. Скорпионы будут хорошо видеть то, что раньше было от них скрыто, например, происки тайных врагов.

Козерог

У Козерогов активизируется деловая жизнь. Карьера этих знаков Зодиака резко пойдет вверх, вы сможете подружиться с начальством. Впереди вас ждет важный деловой проект.

Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН