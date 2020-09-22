22 сентября — День осеннего равноденствия. Астролог Наталья Коляда рассказала, какие знаки Зодиака с этого дня ждут перемены в жизни.
Среди этих знаков — Телец, Скорпион и Козерог. Об этом пишет "Астромеридиан".
Читайте такжеДень осеннего равноденствия круто изменит жизнь 4 знаков Зодиака - астрологи
Телец
У Тельца начинается прекрасное время для того, чтобы улучшить условия на работе: устроить себе удобный график, обновить офисную мебель. Вы сумеете выстроить гармоничные отношения в коллективе.
Скорпион
День осеннего равноденствия внесет ясность в разные тайные обстоятельства в жизни этого знака Зодиака. Скорпионы будут хорошо видеть то, что раньше было от них скрыто, например, происки тайных врагов.
Козерог
У Козерогов активизируется деловая жизнь. Карьера этих знаков Зодиака резко пойдет вверх, вы сможете подружиться с начальством. Впереди вас ждет важный деловой проект.
Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:
- Лунный календарь на октябрь 2020: благоприятные и неблагоприятные дни
- Три знака Зодиака вскоре ждет мощный денежный поток - астрологи
- Три знака Зодиака ждет любовная драма в конце сентября - прогноз астрологов
- Названы 4 знака Зодиака, у которых наступит белая полоса
- Гороскоп на 22 сентября: что ждет сегодня Овнов, Дев, Скорпионов и другие знаки Зодиака
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram