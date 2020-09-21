Вскоре наступит один из периодов, способных круто изменить жизнь некоторых знаков Зодиака.
Это будет необычный день – с него начнется астрономическая осень. 22 сентября – День осеннего равноденствия. Об этом сообщает МК.
Скорпион
У Скорпиона наступит период обновления, когда удастся воплотить все планы в жизнь. Вас ждет невероятный карьерный взлет, но все зависит не только от вас, но и от команды единомышленников.
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Овен
Для Овна 22 сентября наступит благоприятное время: этому знаку Зодиака повезет как в карьере, так и в личной жизни. Для закрепления успеха вам необходимо избавиться от завистников в своем окружении.
Рыбы
У Рыб начнется яркая и очень счастливая жизнь. Звезды откроют вам путь к успеху. Не бойтесь рисковать - и вы покорите карьерные высоты. А в личной жизни этот знак Зодиака ждет полная гармония.
Близнецы
С 22 сентября вам придется намного быстрее принимать решения. Также у Близнецов начнется яркий романтический период – новые знакомые, влюбленность и круговорот приятных событий.
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