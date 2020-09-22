Астрологи отмечают, что 22 сентября можно как привлечь в свою жизнь удачу, так и отпугнуть ее своими действиями.

Сегодня - День осеннего равноденствия: эти сутки делятся ровно пополам: на светлую и темную часть. Именно в этот день наступает астрономическая осень.

Астрологи отмечают, что 22 сентября можно как привлечь в свою жизнь удачу, так и отпугнуть ее своими действиями. По их словам, для привлечения удачи разным знакам Зодиака нужно действовать по-разному, пишет slovofraza.

Овен

Для Овнов настало время пересмотреть свои жизненные ценности и цели. Отбросьте все лишнее, будь то хлам в квартире или токсичные отношения, и сохраните лишь то, что может дарить радость, свет и счастье.

У Тельцов наступает благоприятное время для чистки информационного поля. Пришло время также навести порядок дома. Астрологи советуют 22 сентября не упускать возможности познакомиться с новыми людьми.

Близнецы

Близнецам в этот день стоит заняться духовными поисками. В этот день важно задавать правильные вопросы, чтобы получать максимально точные ответы. Нужно сфокусироваться на себе и на своем будущем.

Рак

Ракам 22 числа нужно сфокусироваться на работе. Стоит прислушиваться ко всему, что говорят окружающие, и делать выводы из своих наблюдений. Не сожалейте о прошлом, а сосредоточьтесь на своем будущем.

Лев

Звезды советуют Львам перестать плясать под чужую дудку. Проживите день под девизом «если хочешь что-то сделать, делай это сам». Дисциплинированные Львы смогут стать счастливее.

Дева

Девам стоит перестать переживать по мелочам. Избавьтесь от негативных мыслей и попробуйте хоть раз повеселиться. Также в день осеннего равноденствия нужно уметь говорить «нет» окружающим.

Весы

Для Весов этот день будет очень благоприятным. Многие проблемы уйдут сами собой. Им на смену придут спокойствие, уверенность и стабильность.

Скорпион

Скорпионам привлечь удачу в свою жизнь поможет терпение и вера в себя. Самое главное 22 сентября - не сдаваться, если что-то не будет получаться. Людям этого Знака стоит оставаться на позитиве, чтобы не закончить день на минорной ноте.

Стрельцам стоит побыть в домашней обстановке, навестить родителей или хотя бы позвонить им. Нужно временно запретить себе предаваться ностальгическим мыслям. В течение дня астрологи советуют с головой окунуться в домашние заботы. Также 22 сентября не стоит брать деньги в долг или оформлять кредиты.

Козерог

22 числа Козерогам можно сменить обстановку. Астрологи советуют обновить гардероб, посетить стилиста. Всё это подарит мощный позитивный импульс, а также активизирует скрытые резервы энергии. Козероги смогут почувствовать, что наполняются силами и становятся свободнее.

Водолей

Водолеям 22 числа стоит реализовать свои самые смелые мечты. Чтобы не потерять удачу, нужно завершить все срочные дела.

Рыбы

Рыбам для удачи нужен глоток свежего воздуха, причем как в переносном, так и в прямом смысле. Важно заниматься новыми делами, развлекаться, окружать себя приятными людьми, а также больше бывать на улице.

Сегодня, 22 сентября наступает осеннее равноденствие. Этот день является астрономическим началом осени в северном полушарии и приходом весны – в южном.

Так, день по своей продолжительности сегодня становится равным ночи, а сутки делятся ровно пополам – на светлую и темную часть.

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Автор: УНИАН