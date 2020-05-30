Стало известно, как день недели, в который родился человек, влияет на его характер и судьбу

Рожденные во вторник очень открыты и общительны, а те, кто родился в четверг - весьма удачливы.

Каждый из семи дней недели имеет свою неповторимую энергетику, которая наделяет новорожденного особой силой, определенными слабостями и чертами характера.

Об этом сообщает SlovoFraza.

Понедельник

В понедельник обычно рождаются люди с очень сильным характером. Их сложно сломить, заставить изменить свое мнение. Они обладают непробиваемой аурой и отличной защитой от сглаза, порчи и негативного влияния. В любви такие люди не всегда успешны. Они типичные однолюбы, но не держатся за отношения так, как другие. Им важно, чтобы в любви и дружбе была гармония, без которой они не желают с человеком иметь ничего общего. Люди понедельника не ругаются и не выясняют отношения. Их судьба — либо полное одиночество, либо любовь на всю жизнь.

Вторник

Люди, рожденные в этот день, очень общительны, открыты, у них огромное количество энергии, которую они вкладывают в дела очень грамотно. Они умеют планировать дела и умело распоряжаются финансами. В целом судьба этих людей часто складывается крайне успешно, причем как в любви, так и в работе. У них отличное чувство юмора, яркий характер, но они редко умеют хранить секреты и бывают ветреными.

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Среда

Люди, рожденные в среду, очень стабильны и предприимчивы. Им везет в сфере финансов и в работе. Они добиваются успеха в жизни очень быстро, потому что понимают, что им нужно по жизни. Общаться с людьми, рожденными в этот день недели бывает непросто, поэтому у них мало друзей и им сложно найти вторую половинку. Именно поэтому их часто ждет судьба очень успешного трудоголика-одиночки.

Четверг

Этих людей эксперты считают одними из самых удачливых. Рожденные в четверг на шаг впереди остальных, потому что Вселенная наделяет их мощной интуицией и неординарным умом. Эти люди могут быть одинаково успешными как в любви, так и в работе. Их жизнь часто насыщена интересными событиями, поэтому они никогда не скучают. У них много друзей и товарищей.

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Пятница

Они крайне плохо разбираются в людях. Из-за этого им стоит быть осмотрительнее в рабочих коллективах или при создании новых отношений. Также рожденным в этот день недели бывает сложно настроиться на деловой лад. Это люди, которым нужна мотивация, цель в жизни. Если целей нет, они теряют удачу, которая им так нужна. Всем рожденным в пятницу лучше держаться ближе к тем, кто проверен временем и заслуживает доверия.

Суббота

Людям субботы Вселенная дарит сильный и независимый характер, обаяние и лидерские качества. Это самолюбивые личности, но у них все равно много друзей, потому что они обладают высоким уровнем эмпатии и общей чувствительности. Также эксперты отмечают, что эти люди могут предсказывать будущее. Это становится возможным благодаря мощному шестому чувству. Судьба рожденных в субботу в большинстве случаев крутится вокруг успешного саморазвития и осознания своего места в этом мире. Это прекрасные психологи и очень мудрые от природы люди.

Воскресенье

Воскресные люди наиболее развиты духовно. Они на подсознательном уровне с самого детства понимают, что хорошо, а что плохо. У них есть дар обучения других важным вещам, передачи знаний. Из них получаются отличные менторы и наставники. Всем, кто рожден в воскресенье, удается принимать судьбу такой, какая она есть, но они не упускают возможности ее изменить. Зачастую это очень религиозные люди или люди, верящие в приметы, в карму. Импульсивность — один из немногих их недостатков.

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