Денежное изобилие и успехи в карьере: что звезды сулят "хозяевам" августа по знаку Зодиака

Финансовое положение Львов в августе обещает радовать, прогнозируют астрологи.

По прогнозам астрологов, в августе Львов будет просто переполнять позитив. Дайте ход новому и в делах, и в личной жизни – все получится.

Если судьба бросит вам вызов, не вздумайте от него уклоняться. Сейчас лучший момент не только удержать взятые высоты, но и покорить новые. Победа будет за вами. Только в спешке не обижайте коллег и близких людей, а то аукнется. Об этом пишет TamBY.

Благоприятные дни в августе 2020 года для Львов: 2, 6, 14, 17, 19, 29

Неблагоприятные дни августа 2020 года для Льва: 1, 5, 10, 13, 20, 26, 27, 31

Карьера и финансы Львов в августе 2020

В карьерной деятельности в августе Львы многого смогут добиться благодаря своему красноречию. Но не забывайте, что иногда язык человека – его злейший враг. Не болтайте лишнего. С коллегами поддерживайте теплые отношения, но не посвящайте их в нюансы вашей личной жизни. Узнав некоторые подробности, кое-кто постарается распространить их, причем в преувеличенной форме. Если слухи все же поползут, оправдываться не спешите – сохраняйте царственное молчание, тем самым показывая, что вы выше сплетен.

Начальство сейчас будет настроено к вам весьма лояльно. Смело выдвигайте конструктивные предложения, оригинальные идеи. Просите большего, добивайтесь лучшего, загадывайте невозможное. Сейчас хороший момент получить то, чего вы желали так сильно и так долго.

Финансовое положение Львов в августе обещает радовать. Прореха в бюджете, вызванная недавними тратами, очень быстро залатается благодаря значительному денежному поступлению. Это может быть премия, оплата за сдельную работу. Однако старайтесь ограничивать себя в расходах и поменьше общайтесь с теми, кто имеет привычку жить в долг.

Читайте такжеВ июле два знака Зодиака ждет неожиданная денежная прибыль - прогноз астролога

Личная жизнь Львов в августе 2020 года

В личной жизни в августе семейным Львам придется на некоторое время окунуться в прошлое и исправить те ошибки, которые вы некогда совершили. Ваш партнер вспомнит о застарелых обидах, а вам остается только принять эту ситуацию со смирением. Не пытайтесь сопротивляться и делать вид, будто ничего не происходит. Внимательно выслушайте любимого человека, дайте ему понять, что осознали свою вину, и приносите извинения. Ваше приподнятое настроение будет благоприятствовать налаживанию конфликтов.

Для тех представителей знака, кто еще одинок, звезды приготовили приятный сюрприз. Человек, к которому вы испытываете симпатии, проявит ответное чувство.

Будьте открытыми и искренними, и тогда выше первое свидание будет иметь продолжение.

Здоровье Львов в августе 2020 года

В августе со здоровьем у Львов все будет складываться благополучно. Вы будете вести здоровый образ жизни. Некоторая опасность грозит со стороны животных, которых вы обожаете.

Кроме того, следует избегать злоупотребления алкоголем.

Лев – пятый знак Зодиака, период которого продолжается с 23 июля по 21 августа. Один из самых самоуверенных знаков, его стихия – огонь, символ – лев, связанный с огнем.

Планета-покровитель – Солнце. Камни-талисманы: янтарь, алмаз, изумруд, рубин, топаз и хризолит.

Основные черты характера, которые отличают Львов от остальных: энергичность, душевность, тщеславие, гордость, решительность и упрямство.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram