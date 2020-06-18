Что звезды сулят "хозяевам" июля: гороскоп для самого проницательного знака Зодиака
Июль можно назвать неблагоприятным месяцем для Раков (22 июня - 23 июля). Поэтому не стоит подливать масла в огонь и планировать важные дела, усложняя тем самым жизнь не только себе, но и своим близким.
Об этом говорится в гороскопе для хозяина месяца, передает Tamby.info.
Гороскоп на июль 2020 года для Рака
Середина лета будет для представителей знака Рак напряженным временем. В июле Раку будет сложно отстоять свои личные интересы, будь то в делах или в личной жизни. Поэтому готовьтесь бороться за свое место под солнцем. Но если дело не горит, то лучше отложить.
Благоприятные дни июля для Раков:
2, 6, 7, 10, 15, 19, 24, 29
Неблагоприятные дни в июле для Рака:
1, 3, 4, 8, 11, 17, 21, 26, 27
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Личная жизнь Рака в июле 2020 года
В июле в амурных вопросах Ракам также предстоит период испытаний. Если ваша семейная лодка уже дала трещину, то именно сейчас и пойдет ко дну. Удержать отношения вряд ли удастся. Если же конфликта такой силы нет, то можно обойтись скандалами и ссорами. Как говорится, милые бранятся — только тешатся. Во второй половине июля вулкан страстей наверняка утихнет.
Последняя неделя июля — романтическое время для Раков. Сопутствует удача в любви, и не стоит стесняться открыть свое сердце. Кстати, хорошо будет не только сердцу.
Карьера и финансы Раков в июле 2020 года
Если приходится летние будни коротать на работе, то, независимо от температуры за окном, жаркие дни Раку обеспечены. Весь накопившийся негатив и претензии у начальства, даже если вы и не имеете к этим неприятностям никакого отношения, могут достаться вам. Вы, что называется, попадетесь под горячую руку. И выхода здесь два: либо спасаться бегством, либо стойко держать удар.
Июль не обещает Ракам финансовых плодов, можно сказать, сейчас вы работаете на то, что окупится позже. Но на поездки и удовольствия денег наверняка хватит.
Для Раков, занимающихся решением коммерческих вопросов, последняя неделя июля — очень неблагоприятное время для принятия каких-либо решений, оформления документов.
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Здоровье Рака в июле 2020 года
Старайтесь устраивать себе пешие прогулки, воздух позитивно будет влиять на жизнь ваших сосудов. Отличное время у Раков для бани и всех водных процедур. Секреты косметологии также раскроются перед дамами в это время. Поэтому его — время — не стоит терять зря.
Благоприятное время для лечения заболеваний желудка, разработки диеты и сбалансированного питания.
Характеристика знака Зодиака Рак
Рак – четвертый знак Зодиака, период которого продолжается с 22 июня по 23 июля. Один из самых проницательных знаков, его стихия – вода, символы – рак, краб, сердце. Покровитель – Луна. Камни-талисманы: жемчуг, опал, изумруд, кальцит, кошачий глаз, лунный камень, хрусталь, целестин.
Основные черты характера, которые отличают Раков от остальных: проницательность, эмпатия, застенчивость, ранимость, благородство, осторожность и дальновидность.
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