Астролог предрек кардинальные перемены в Украине

По словам астролога, будущий год для Украины станет началом экономического взлета и развития. В этот период возможно привлечение инвестиций, но есть одно условие.

Астролог Влад Росс заявляет, что начало экономического взлета и развития Украины начнется в 2021 году.

Следующий год – первый год возможных инвестиций западных корпораций и т. д., но для этого нужно закончить войну. Об этом он рассказал в интервью Диалог.UA.

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"И пойдет тогда взлет нашей страны", - отметил астролог.

По его словам, до конца года Украину не ждут потрясения: "У нас выборы на местах. Народу нечего будет возмущаться. Когда надо будет, на местах поменяют мэров, которые не справились с коронавирусом или просто не справляющихся, будут заменять другие. Мэры основных городов-миллионников могут неожиданно поменяться".

"У нас кровопролития в этом году не светит. Даже если война на Донбассе сейчас разразится, то все равно закончится холодом, потому что Сатурн - самая холодная планета, она охлаждает все неразумные выпады", - отметил Росс.

Ранее астролог Влад Росс заявил, что Крым скорее станет частью Турции либо независимой крымско-татарской республикой, чем когда-либо "вернется в нашу гавань".

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