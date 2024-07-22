За словами Гордєєва, Білорусь балансує між підтримкою РФ та уникненням прямого конфлікту з Україною.

Мольфар Макс Гордєєв ексклюзивно для УНІАН розповів, чи варто боятися того, що Білорусь може напасти на Україну.

За його словами, ситуація на кордоні між Білоруссю та Україною є надзвичайно напруженою. Однак його бачення та розклад карт Таро вказують на те, що безпосередній напад з боку Білорусі на Україну є малоймовірним, якщо не відбудеться значного тиску з боку Росії.

Поточна ситуація

Карти Таро "Вежа" і "Маг",як каже Гордєєв, вказують на те, що Білорусь є важливим союзником Росії і виконує роль стратегічного плацдарму для російських військ. Білорусь проводить регулярні військові навчання поблизу кордону з Україною, що сприяє підвищенню готовності їхніх військових сил.

Видео дня

"Однак я бачу, що ці навчання мають більше оборонний характер і спрямовані на підготовку до можливих загроз з боку України та інших сусідніх країн", - говорить мольфар.

Намір Білорусі

Карти Таро "Справедливість" і "Сонце" показують, що Олександр Лукашенко намагається уникати прямої участі своїх військ у конфлікті, незважаючи на тиск з боку Росії, продовжив мольфар. Він розуміє, що його армія є відносно слабкою та немотивованою для участі в агресивних діях. Лукашенко намагається балансувати між підтримкою Росії та уникненням прямого конфлікту з Україною.

Роль Росії

"Мої передчуття показують, що рішення про можливий напад з боку Білорусі буде залежати від тиску з боку Кремля. Карта "Луна" вказує на приховані мотиви та можливі маніпуляції з боку Росії, яка може намагатися втягнути Білорусь у війну для посилення своїх позицій. Однак, навіть за умов сильного тиску, Лукашенко буде намагатися уникати прямого конфлікту, пропонуючи Росії альтернативні форми підтримки, такі як надання території для російських військ і проведення спільних військових навчань", - додав експерт.

Висновок

Таким чином, бачення Гордєєва та розклад карт Таро вказують на те, що найближчим часом прямий напад Білорусі на Україну є малоймовірним. Однак загроза залишається реальною через можливий тиск з боку Росії. Білорусь продовжуватиме виконувати роль стратегічного партнера Росії, надаючи територію для розміщення військ і проведення навчань, але пряма участь у конфлікті потребуватиме значного зовнішнього тиску і буде останнім кроком для Лукашенка.

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