Четыре знака Зодиака ждет успех на выходных - астрологи

Нынешние выходные – 20-21 июня – обещают быть временем непростым.

Негативную энергетику выходных усугубит кольцеобразное солнечное затмение, которое произойдет в воскресенье, 21 июня, в 09:41 по киевскому времени, радости и оптимизма в жизнь не внесет.

Тем не менее есть знаки, которым на этих выходных повезет больше, чем другим, пишет ТСН.

Телец (21.04 – 21.05)

Если Тельцам удастся выбраться с хорошей компанией за город, выходные они проведут не только с удовольствием, но и с пользой. Отдых на природе позволит расслабиться и восстановить подорванные работой, плохой городской экологией и стрессом силы, а общение с друзьями и коллегами – поговорить с ними по душам и узнать их получше. Более того, наблюдая за окружающими в спокойной, неформальной обстановке, можно будет увидеть их скрытый рабочий потенциал и скрываемые ими цели – и то, и другое можно будет использовать с выгодой как для себя, так и для дела.

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Рак (22.06 – 22.07)

В то время, когда всем остальным знакам рекомендуется демонстрировать максимальную сдержанность, Ракам звезды дают карт-бланш на проявление положительных эмоций преимущественно личного характера. А это значит, что его представителям можно признаваться в любви, принимать предложение руки и сердца, устраивать помолвки и планировать свадьбы. На это время хорошо также назначать романтические свидания – они пройдут на должном уровне и с максимальной приятностью.

Дева (24.08 – 23.09)

Девам звезды настоятельно рекомендуют устроить праздник непослушания: если они смогут отказаться от свойственной им практичности и педантичности, отбросить условности, которыми они обычно обставляют свою жизнь, перед ними откроются невиданные доселе возможности – прежде всего в профессиональные. Именно в это время им удастся найти креативный способ решить не связанную с творчеством задачу. Начальство оценит оригинальность мышления Дев и предложит им возглавить новый, заманчивый и перспективный, проект.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам, в отличие от других знаков Зодиака, в это время важно, ничего не опасаясь, сделать первый шаг – причем это касается любого дела – как профессионального, так и личного свойства. Тем, кто давно хочет сменить работу, рекомендуется предложить свои услуги компании, о работе в которой до сих пор они могли только мечтать. Пришло время и для долгожданных перемен в личной жизни: можно – независимо от пола – признаваться в любви человеку, который вызывает сильные чувства, ответ наверняка окажется положительным.

Ранее астролог Наталья Коляда назвала знаки Зодиака, которых ждут кардинальные перемены в июле.

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