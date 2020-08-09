Четыре знака Зодиака вскоре ждет невероятное везение - прогноз астролога

Астрологический прогноз торопится порадоваться за четыре знака Зодиака.

Жизнь некоторых зодиакальных представителей вскоре изменится. Каких именно, рассказала в своем гороскопе астролог Василиса Володина.

По ее словам, для четырех знаков Зодиака 10-20 августа станет периодом белой полосы удачи. Об этом сообщает SlovoFraza.

Tелец

Вы можете смело браться за новые проекты. У вас получится с нуля создать нечто уникальное и заработать огромное количество денег. О конкурентах переживать не приходится, потому что они просто не успевают угнаться за вашими темпами.

Читайте такжеНазваны самые сильные знаки Зодиака среди мужчин

Скорпион

Hачальство наконец-то заметит вашу старательность и профессионализм, что позволит претендовать на привлекательную должность. Kроме того, полезно направить весь свой гнев, страсть и внутреннюю энергию в творчество, где получится создать нечто уникальное.

Kозерог

Kозерог просто заметит, что перспективы и удачные шансы начнут поступать якобы случайно со всех сторон. Это и есть проявление того, что знак Зодиака оказался на белой полосе. Bыбирайтесь из зоны комфорта, пробуйте все новое и интересуйтесь необычными вещами из разных сфер жизни.

Рыбы

С самого утра вы настроитесь на продуктивную работу и сможете похвастаться большим запасом энергии. Используйте целеустремленность, чтобы довести до конца начатые ранее проекты. Проявите инициативу на работе и не бойтесь брать на себя больше ответственности.

Ранее гороскоп Павла Глобы указал на знаки Зодиака, перед которыми 10-20 августа откроет дверь в новую жизнь.

Также астрологи рассказали, каким знакам Зодиака повезет с деньгами с 10 по 16 августа.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram