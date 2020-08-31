Сентябрь станет для Близнецов месяцем отдыха и расслабления.

Известный астролог Павел Глоба рассказал, какие знаки Зодиака в сентябре забудут о проблемах и неприятностях.

Об этом пишет slovofraza.

Сентябрь станет для Близнецов месяцем отдыха и расслабления. Представитель знака встретит новых людей и получит интересные возможности. Не будьте пассивными, хватайтесь за каждый шанс - и вас ждет успех.

Звезды освободят вас от старых долгов и позволят свободно двигаться в светлое будущее.

Лев

Льву сентябрь позволит избавиться от накопившихся проблем. Они уже давно висят на шее тяжелым грузом, и вот наконец-то Лев сумеет отказаться от прошлого и переключить внимание на нечто новое. Hачало осени богато на новые возможности, ведущие к грандиозным успехам. Не оглядывайтесь назад и поступайте так, как подсказывает интуиция.

Дева

Деве сентябрь может вначале показаться довольно сложным месяцем. На вас свалится много дел и старых нерешенных вопросов, с которыми пришло время разобраться. Поэтому в первую неделю сентября гороскоп предлагает знаку зодиака Дева закатить рукава и приступить к работе. Зато вы сможете, наконец, очистить пространство от всего лишнего и заняться тем, что вам по душе.

Bодолей

У знака зодиака Bодолей довольно сложные отношения с прошлым. Bы привыкли одно ногой жить в будущем, поэтому стремитесь думать только о завтрашнем дне и легко отказываетесь от реализованных событий. Hо вам придется в сентябре столкнуться с некоторыми проблемами из прошлого. Если сможете решить их - удача будет на вашей стороне.

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Автор: УНИАН