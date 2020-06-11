Астролог назвала знаки Зодиака, которые серьезно разбогатеют до конца года

Нынешний год Крысы закладывает программу на последующие одиннадцать лет – на весь цикл китайского календаря.

2020 год уже позволил говорить о себе как об одном из самых непростых в материальном отношении из всех, какие мы пережили за последнее время. Однако не стоит забывать, что нынешний год Крысы закладывает программу на последующие одиннадцать лет – на весь цикл китайского календаря. И знаки, которым удастся поправить свое материальное благосостояние, смогут в течение этого времени удержаться на плаву в финансовом отношении.

О том, какие знаки имеют все шансы разбогатеть еще до конца нынешнего года, рассказала астропсихолог Валентина Виттрок, пишет ТСН.

Рыбы

Читайте такжеАстролог назвала знаки Зодиака, которым сказочно повезет этим летомРыбы в нынешнем году будут много времени и внимания уделять собственному дому, украшая интерьер стильными, уникальными и зачастую весьма дорогостоящими предметами – картинами, статуэтками, текстилем. В связи с этим Рыбам предстоят серьезные траты, но они смогут себе их позволить. Марс, который в июле войдет в знак Овна, принесет представителям знака солидные доходы, которые будут поступать из разных источников: кому-то из Рыб серьезно повысят заработную плату, кто-то наконец-то получит долгожданные гонорары за выполненную ранее работу, а кто-то – неожиданное наследство.

Близнецы

Главным событием в жизни представителей знака Близнецов в этом году станет пребывание в нем Венеры, которая, конечно же, в первую очередь озаботится романтической стороной их жизни. Но не менее серьезную роль она сыграет и в материальном благосостоянии Близнецов, причем их доходы будут облечены не в денежные знаки, а в подарки, которые будут делать им окружающие – родные, супруги, друзья и поклонники – как по серьезным поводам, так и без оных – для хорошего настроения. Так что представители знака Близнецов могут приготовиться к приятным сюрпризам – до конца года их еще успеют забросать разного рода дарами.

Стрелец

Читайте такжеКольцевое солнечное затмение 21 июня: в чем особенность и чем оно опасноСтрельцы, которые в последнее время изрядно обнищали и едва сводили концы с концами, наконец-то смогут вздохнуть с облегчением: им удастся не только расплатиться с долгами, но и позволить себе то, от чего они до сих пор – по причине жесткой экономии – себе отказывали. К улучшению материального положения Стрельцов приведет тот факт, что парад планет в знаке Козерога, который можно наблюдать в этом году, попадает в дом их денег, а это значит, что Стрельцы могут рассчитывать на новую работу, за которую – если, конечно, они хорошо ее выполнят – их более чем щедро вознаградят.

Скорпион

Представителям знака Скорпиона, которых вполне устраивает их работа и зарплата, тем не менее удастся найти неплохую – непыльную и хорошо оплачиваемую – подработку. Трудно сказать, какого рода окажется занятие, которому они посвятят часть своего свободного времени, но оно точно будет чересчур трудоемкими. К тому же вознаграждение им станут выплачивать в валюте, так что можно заранее составить перечень вещей, которые желательно приобрести, и мероприятий, на которые придется потратиться. Кстати, вполне возможно, что последние так или иначе будут связаны с зарубежьем – в ближайшее время можно надеяться на открытие границ.

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