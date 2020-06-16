Астрологи назвали знак Зодиака, под которым рождаются самые лучшие друзья

Телец живет по принципу "не суди, да не судим будешь", но это не значит, что он промолчит, если новое платье вам не идет.

Астрологи назвали самый верный из знаков, ценящий глубокие и содержательные отношения, полные взаимного уважения. Под этим знаком рождаются лучшие друзья, которые только могут быть.

Об этом пишет "Клубер".

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Телец – самый верный из знаков Зодиака, поэтому он ценит глубокие и содержательные отношения, полные взаимного уважения и любви. Эта замечательная особенность компенсирует упрямую и всезнайскую природу Тельца.

Люди, рожденные под знаком Тельца, любят учиться и используют любую возможность, чтобы составить свое мнение о человеке, событии или каком-либо предмете. Они не стесняются всегда говорить то, что думают.

Ваш друг-Телец будет смеяться над собой, над вами и вместе с вами. Он очень веселый человек, потому что знает, что жизнь слишком коротка, чтобы пребывать в постоянном унынии.

Телец живет по принципу «не суди, да не судим будешь», но это не значит, что он промолчит, если новое платье вам не идет.

Он высказывает свое мнение не для того, чтобы причинить боль, а потому, что желает вам самого лучшего и искренне хочет помочь.

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