Близнецы - очень непоседливые и талантливые люди, но их легкомысленность может оттолкнуть некоторые знаки Зодиака

Близнецы – это неугомонные любопытные натуры, искатели приключений, болтливые и иногда вредные. Это очень изменчивый знак Зодиака. Они часто совершают поспешные решения, живут сегодняшним днём. Близнецам не свойственно задумываться о будущем и строить далёкие планы, из-за чего они часто попадают в неприятности. Представители этого знака очень талантливые и всесторонне развитые, они обладают харизмой, обаянием и дружелюбием, смешно шутят, всегда в центре внимания. Их очень активно обсуждают. Среди недостатков Близнецов можно отметить хвастовство, расточительности в деньгах, капризность, непостоянство. Их лучшие черты – острый ум, эрудированность, талантливость, легкий характер.

Близнецы – любовная совместимость

Близнецы считаются довольно легкомысленными по сравнению с другими знаками. Они легко заводят отношения и так же легко их разрывают. Любят флирт и дорогие подарки. Среди Близнецов популярны интриги и «летние романы». Они редко создают крепкую пару на всю жизнь. Близнецы достаточно обидчивые и часто ссорятся. Им по душе активный образ жизни, красивые жесты, постоянные развлечения. Тихая семейная жизнь – это не про них. Но представители этого знака также умеют искренне любить.

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Самая высокая совместимость у Близнецов с Овнами, Львами, Весами, Водолеями. С Овнами им всегда будет интересно. Эти два знака легки на подъем, любят перемены, общение и творчество. Лев – также отличный партнер для Близнецов. Будучи яркой и сильной личностью, он очень привлекает Близнецов своей харизмой и свободолюбием. Отношения Близнецов и Весов обречены на успех. Это творческие личности с огромным запасом энергии, оба любят путешествовать, болтать и жить без забот. Это почти идеальная пара для брака. Хорошую совместимость Близнецы имеют с Водолеями. Их отношения скрепляют общие идеалы, неугомонность, независимость и прогрессивность.

Низкую совместимость Близнецы имеют с Раками, Козерогами, Рыбами. Раки ранимые, недоверчивые, неуверенные, необщительные, что не привлекает Близнецов. Рыбы и Козероги являются полной противоположностью легкомысленным и жизнерадостным Близнецам. Рыбы – очень чувствительные и романтичные натуры, в отношениях они ищут надежности и безопасности, чего представители знака Близнецы дать не могут. А Козероги – известные педанты и трудоголики. Несерьезность и безответственность Близнецов их отталкивают. Чтобы отношения с этими тремя знаками были успешными, Близнецам придется много работать над собой.

Совместимость Близнецов в дружбе

Этот знак Зодиака известен разговорчивостью, талантливостью, оригинальностью. Они часто являются душой компании, любят внимание и комплименты. Общаться с ними легко и приятно. Человек знака Близнецы любит развлекаться и отдыхать. Но близкие и крепкие связи формируют редко. Для них не свойственно надолго привязываться к людям. Они не нагружают друзей своими проблемами и не любят, когда жалуются им. Близнецы часто приукрашивают события и притворяются другими людьми, но делают это не нарочно. Лучшая совместимость в дружбе у Близнецов со Львами, Весами, Водолеем, Овном. С Рыбами, Скорпионом и Тельцами у них вряд ли получится крепкая дружба.

Работа и бизнес Близнецов

Близнецы – это лучшие генераторы идей. Они часто не только предлагают интересные решения, но и успешно их воплощают. Они очень одаренные и обладают большим энтузиазмом, любят экспериментировать, легко обучаются новым технологиям.

Читайте такжеОни обречены на счастье: астрологи назвали самые крепкие пары по знаку ЗодиакаНо некоторые особенности знака могут сильно помешать их карьере. Близнецы легко бросают начатое при потере интереса, не отличаются усидчивостью и пунктуальностью, недисциплинированные. Им подойдет творческая работа с постоянной сменой деятельности. Близнецы хорошие дипломаты, они ведут успешные переговоры. Они предпочитают интеллектуальную работу со свободным графиком. Близнецы могут состояться в таких профессиях:

дизайнер;

менеджер;

торговый представитель;

журналист;

репортер;

писатель;

модельер;

телеведущий;

психолог;

педагог.

Преимуществами Близнецов являются быстрая обучаемость, творческий состав ума, коммуникабельность, умение совмещать сразу несколько дел, высокая продуктивность. Из Близнецов редко получаются хорошие начальники, так как им не хватает дисциплинированности и строгости. Им больше подойдет роль генератора и воплотителя идей. Представители этого знака предпочитают высокооплачиваемые профессиям, так как тратят много денег и любят красивую жизнь.

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Автор: Екатерина Пулатова