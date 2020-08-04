Успех на работе и воплощение планов: астрологи назвали самые благоприятные даты в августе

По словам астрологов, август - самый благоприятный и счастливый месяц 2020 года. Это будет идеальное время, чтобы полностью восстановить силы, поправить здоровье и навести порядок в жизни.

От положения звезд в личном гороскопе и на небосводе зависит то, как будет складываться жизнь, убеждают астрологи.

По их словам, август - самый благоприятный и счастливый месяц 2020 года. Это будет идеальное время, чтобы полностью восстановить силы, поправить здоровье и навести порядок в жизни, пишет slovofraza.

Читайте такжеКалендарь стрижек на август 2020: когда лучше сделать новую прическу, чтобы придать красоты и блеска своим волосам7 августа, пятница - Венера перейдет в созвездие Рака. Это событие создаст благоприятные обстоятельства для того, чтобы улучшить себя и мир вокруг. Можно заняться преображением дома или имиджа, духовными практиками и саморазвитием. Энергии дня несут свет и надежду. Станет предельно ясно, в каких аспектах нужно и можно улучшить свою жизнь, переделать ее «под себя», сделать рестарт новых целей. Решимость, интуиция и творческий подход очень пригодятся тем, кто хочет найти правильное решение, разрубить запутанные узлы или перевернуть несчастливую страницу в своей жизни.

15 августа, суббота - начало ретроградации Урана. Астрологи отмечают, что данное событие сложно назвать удачным, но у него будут и свои плюсы. Настроение окажется приподнятым, но динамика дня многих толкнет на импульсивные, необдуманные поступки. Особая осторожность потребуется в обращении с деньгами: Уран повысит риск финансовых потерь. Деловая сфера может пострадать от необдуманных слов и резких решений, а значит, удача улыбнется тем, кто сможет сдержать эмоции и сбавить скорость.

20 августа, четверг - Меркурий перекочует в свою обитель, созвездие Девы. Это будет время чистоты. Речь идет не только о чистоте в доме, но и о чистоте мыслей, чувств, поступков и решений. Многих ждет сложная, многоэтапная работа над собой, которая потребует силы воли и веры в лучшее. Самый главный совет от астрологов - брать и действовать, отсекая все лишнее и корыстное. День настраивает на заботу о себе. Начать можно с духовных практик, а далее возникнет энтузиазм для чего-то более серьезного.

Читайте такжеАстрологи назвали знаки Зодиака, которые в августе избавятся от всех проблем22 августа, суббота - Солнце в Знаке Девы. Это будет период осмысления и анализа собственной жизни. Получится подытожить все, что осталось позади, и составить планы на ближайшие месяцы. Это отличный момент для того, чтобы верно расставить акценты в своих целях и настроиться на успех в профессиональной жизни. Под надзором солнечной Девы появятся отличные шансы для удачного вложения, возвращения долга, кредитования и крупных покупок. Другой важный момент — убывание Луны, энергия которой запускает процессы очищения и избавления: получится хорошо разобрать спорные вопросы, простить обиды и попросить прощения.

27-31 августа - завершение кульминационного астрологического этапа. В последние 5 дней уходящего лета стоит подвести черту и смело взглянуть в будущее. Астрологи советуют всем обратить внимание на свои планы — это поможет обнаружить новые пути достижения намеченных целей и благоприятные русла деятельности в профессиональной сфере. Для многих станут более ясными возможности финансового и духовного роста.

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