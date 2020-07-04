Астрологи назвали знаки Зодиака, которым вскоре повезет с деньгами

Среди счастливчиков недели - три знака Зодиака.

Финансовый гороскоп поможет вам правильно спланировать дела и покупки на эту неделю.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым больше других повезет с деньгами в период с 6 по 12 июля 2020 года, пишет SlovoFraza.

Читайте такжеЧетыре знака Зодиака накроет волна успеха на выходных - астрологи

Овен

У Овнов начинается время, когда в голову может придти невероятная идея. Лучше записывать такие идеи и развивать их в будущем, делиться ими с начальством и партнерами по бизнесу. Звезды на стороне Овнов, причем самыми благоприятными днями станут 6, 7 и 8 число. В понедельник, вторник и среду полезно совершать покупки, а также быть максимально вовлеченными в трудовой процесс.

Близнецы

Звезды и планеты на стороне Близнецов, так что в денежных вопросах их ожидает успех. Достаточно лишь следовать планам и не менять их в последнюю минуту. Увеличить доходы и оптимизировать расходы поможет осмотрительность. Советы окружающих пока лучше не слушать: они будут бесполезными.

Скорпион

У Скорпионов ожидается очень благоприятное финансовое время. Астрологи советуют загадать желание и поставить перед собой новые амбициозные цели. В среду, субботу и воскресенье можно смело тратить деньги на развлечения и отдых, на новые вещи и смену образа. Также на этой неделе полезно покупать подарки близким. Деньги могут подарить счастье, если вкладывать их правильно.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram