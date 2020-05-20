Астрологи назвали комплексы мужчин по знаку Зодиака

Вопреки расхожему мнению, мужчины тоже страдают от неуверенности в себе.

Недостатки есть у каждого человека, но иногда они являются причиной для наших комплексов, от которых не так легко избавиться.

Астрологи рассказали, какие комплексы характерны для разных представителей зодиакального круга, пишет MixNews.

Овен – комплекс отличника

Представители этого знака привыкли жить в постоянной борьбе. Их главное желание – быть первым всегда и везде. Как правило, они всегда достигают карьерных высот и пользуются популярностью у противоположного пола. Однако даже у таких сильных и самоуверенных людей есть комплексы: Овен боится, что в его жизни не будет все идеально. Заметив, что другие сомневаются в его превосходстве, он немедленно закрывается в себе.

Телец – комплекс нерешительности

Тельцы стремятся потратить всю свою жизнь, пытаясь заработать как можно больше денег. Однако когда необходимая сумма находится в их руках, они вряд ли потратят ее, а скорее оставят на «черный день». Телец ценит стабильность и не любит, когда что-то выходит из-под его контроля. Слово «сюрприз» заставляет Тельца нервничать. Можно сказать, что они не только не приветствуют перемены, но даже боятся их.

Близнецы – комплекс превосходства

Для представителей этого знака зодиака важно, чтобы их мнение всегда было авторитетным как для близких, так и для других людей. Когда кто-то пытается сомневаться в словах Близнеца, он задевает его за живое. Близнецы должны знать, что их окружают люди, которые готовы восхищаться их интеллектом и эрудицией, и если этого не произойдет, то комплексы сразу же начинают вылезать наружу.

Рак – комплекс неполноценности

Раки возглавили бы список самых закомплексованных знаков зодиака. Они могут быть растеряны и расстроены из-за плохого внешнего вида, финансового состояния, работы и даже окружающей среды. К сожалению, эти представители зодиака не борются с комплексами, поэтому нередко, они, в конце концов, разочаровываются в своей жизни. Главная проблема Раков – они очень зависят от мнений других и болезненно воспринимают критику, даже если пытаются скрыть это.

Лев – комплекс бога

Если Овен пытается доказать другим, что он уникален, то у Льва нет такой необходимости. Они понимают, что их королевская природа и редкие качества позволяют им выделиться из толпы без особых усилий. Если вы сомневаетесь в словах Льва, то вряд ли он начнет доказывать обратное. Его не заботит чье-то мнение, а вот вынести неуверенности в себе попросту не сможет.

Дева – комплекс мученика

На протяжении всей жизни Дева стремится к идеалу. Вот почему она знает о своих недостатках и не стесняется открыто о них заявлять. Дева может критиковать себя за стеснительность, низкий рост, избыточный вес, а также сомневаться в своих умственных способностях. Кроме того, этот знак зодиака больше других беспокоится за здоровье. Прочитав медицинскую энциклопедию, Дева сразу обнаруживает у себя множество заболеваний, но не спешит их лечить.

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Весы – комплекс героя

Весы готовы потратить много энергии, чтобы окружающие были счастливы. Как правило, в трудные моменты представители этого знака могут помочь даже незнакомому человеку и сделают это бескорыстно. Комплекс не угодить дополняется еще и стремлением получить похвалу. И вот если вы не поблагодарили Весов, тогда жди беды.

Скорпион – все и сразу

Несмотря на то, что Скорпионы считаются холодными и бесчувственными представителями зодиакального мира, астрологи отрицают это мнение. На самом деле Скорпион может скрыть свои комплексы и страхи очень хорошо и старается не делиться душевными переживаниями с другими людьми. Скорпионы уязвимы, поэтому, защищаясь, они могут сильно критиковать всех вокруг.

Стрелец – комплекс власти

Стрелец не умеет проигрывать. Он не представляет себе, что кто-то другой сможет занять место в качестве победителя, которое он считает своим. Если в жизни этого знака зодиака есть трудности, он попытается изо всех сил скрыть это от окружения. Этот представитель зодиакального круга боится ошибиться. Для Стрельца важно , чтоб его мнение было единственным правильным.

Козерог – комплекс Дон Жуана

Козероги всегда верны своему выбору. Человек этого знака зодиака никогда не предаст своего возлюбленного и не позволит сомневаться в своих чувствах. Однако в раннем возрасте у Козерогов часто не хватает внимания от противоположного пола, вырастая, они становятся более уверенными в себе, но, несмотря на это, комплекс молодежи нередко может повлиять на их самооценку.

Водолей – комплекс повышенного внимания

Представители этого знака зодиака не выносят, если их жизнь становится слишком скучна и монотонна. Они всегда стараются выделиться из толпы и удивляют всех неординарным поведением. Несмотря на свою страсть к вниманию других, Водолеи боятся говорить публично. В такие моменты им трудно бороться с волнением, что часто приводит к неудобным ситуациям.

Рыбы – комплекс самозванца

Рыбы так же, как Раки, зависят от мнений других. Малейшая критика может сильно повлиять на самооценку чувствительных и проницательных Рыб. Если другие знаки зодиака не возражают против того, чтобы быть в центре внимания, тогда Рыбы предпочитают оставаться в тени. Иногда они считают себя попросту недостойными того хорошего, что происходит в их жизни, поэтому Рыб надо как можно чаще приободрять.