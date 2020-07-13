Трем знакам Зодиака невероятно повезет на этой неделе - астрологи

У Близнецов начинается время, когда стоит полностью сфокусироваться на работе и финансовой сфере.

Советы астрологов на эту неделю помогут вам настроить свое настроение на победный лад. Это будет яркая и запоминающаяся неделя.

Период с 13 по 19 июля будет благоприятным для трех знаков Зодиака, пишет slovofraza.

Близнецы

Читайте такжеАстролог назвала 4 знака Зодиака, которые в июле успеют воплотить все мечтыУ Близнецов начинается время, когда стоит полностью сфокусироваться на работе и финансовой сфере. Это прекрасное время для поиска новой работы, открытия нового бизнеса, вложения средств в собственное развитие. Полезно будет покупать новую одежду, делать новую прическу. Обновление стиля будет означать обновление энергетики. Самые благоприятные дни недели — 15, 17 и 18 июля. В это время астрологи рекомендуют заниматься работой и не отвлекаться ни на какие побочные задачи. Любимым и близким людям можно посвятить выходные, когда сила звезд и планет пойдет на спад. Можно будет отдохнуть дома, в кругу семьи.

Лев

У Львов эта неделя будет максимально продуктивной и важной. Привлекать желаемое им поможет следование закону притяжения. Без веры в себя мало что получится, поэтому важно культивировать в себе уверенность и силу духа. Враги и недоброжелатели попробуют сломить силу воли Львов своими кознями и неприятными словами. Нельзя эмоционально реагировать на их выпады. В любовной сфере важным будет чувство глубокого уважения. Чтобы избежать разочарования в близких людях, придется отказаться от иллюзий. Нужно всегда принимать людей такими, какие они есть, ведь идеальных людей не может быть в природе. Астрологи советуют сдерживать негативные эмоции, но при этом быть искренними.

Наступает прекрасное время для самореализации. Это удачный период для творческой деятельности, выражения своей индивидуальности в работе и внешности. Можно покупать новую одежду, создавать новый образ. Полезным будет общение с людьми старших поколений. Всё это поможет жить полной жизнью и чувствовать себя поистине счастливыми. Полезно будет пообщаться с начальством по поводу продвижения по карьерной лестнице или увеличения доходов. Астрологи советуют избавиться от комплексов и страхов, так как они тормозят развитие. Самые опасные дни недели — пятница и суббота, 17 и 18 июля.

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