С 22 по 24 октября Львов ожидает не самый благоприятный период.

Астрологи рассказали, кого из знаков Зодиака будут преследовать неудачи на этой неделе.

Об этом пишет slovofraza.

Начало недели будет сложным у Тельцов. В первые три дня звезды и планеты будут в сильном диссонансе. Возможно, что Тельцам не везет в жизни из-за энергетических причин, а не из-за звезд. В этом случае проблемы останутся с ними вплоть до воскресенья. Задумайтесь, как вы можете изменить свою жизнь. Не ищите ответ на вопрос, что вам делать, у других людей. Проанализируйте сами свою жизнь и свои желания.

Лев

С 22 по 24 октября Львов ожидает не самый благоприятный период. Проблемы возникнут как дома, так и на работе. Дорогостоящие покупки отложите до лучших времен. Если не считать деньги, можно сильно пожалеть в обозримом будущем.

Водолей

Черная полоса наступает и в жизни Водолеев. Поднять настроение вам помогут шопинг и развлечения, но лучше не тратить слишком много денег. Водолеям на этой неделе стоит избегать длительного уединения, апатии. В первые несколько дней недели очень негативно на любовных и родственных отношениях могут сказаться скупость и ревность.

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Автор: УНИАН