Лузеры недели: астрологи рассказали, кого из знаков Зодиака будут преследовать неудачи

У Стрельцов наступает время, когда нужно полагаться только на самих себя.

Астрологи рассказали, кого из знаков Зодиака будут преследовать неудачи на этой неделе.

Об этом пишет slovofraza.

Телец

В понедельник у Тельцов ожидается сложное время. На этой неделе лучше не расслабляться, потому что успех будет сопутствовать только самым уверенным в себе и непоколебимым Тельцам. Астрологи советуют не забывать об амурных делах после трудных будничных проблем. На этой неделе можно угнаться сразу за двумя зайцами, если грамотно спланировать дела.

Первый день недели будет достаточно опасным. Астрологи советуют бороться с тщеславием, гордостью и высокомерием. Если этого не делать, то данные черты характера могут стать причиной проблем. Не нужно стремиться к власти над другими людьми.На этой неделе стоит заняться собой. А точнее, своими мыслями, ведь в середине недели на непродолжительное время могут нахлынуть глубинные переживания. Любые страхи и внутренние неурядицы нужно будет решать оперативно. В такие минуты желательно не обращать внимания на критику со стороны окружающих.

Стрелец

У Стрельцов наступает время, когда нужно полагаться только на самих себя. Это значит, что людям данного Знака понадобится весь их жизненный опыт, а также вся сила их интуиции. Мнение окружающих тоже лучше учитывать, но не принимать за чистую монету. В любви Стрельцов ожидают большие взлеты, особенно тех, кто находится в поисках. Всем семейным людям этого Знака, а также тем, кто уже в отношениях, желательно заботиться о любимых людях. В приоритете будут дела по дому и работа, но общение с родственниками и второй половинкой должно иметь место в любом случае. Это благотворно отразится на удаче.

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