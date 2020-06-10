Астрологи назвали главные страхи знаков Зодиака

Большинство из нас испытывает боязнь перед самыми разными вещами и ситуациями.

Страх – естественная часть человеческой природы. Он помогает нам выживать и воздерживаться от слишком рисковых поступков.

Большинство из нас испытывает боязнь перед самыми разными вещами и ситуациями. Конечно, люди стараются держать свои фобии в секрете, но о некоторых из них можно узнать благодаря их знаку Зодиака, пишет "Клубер".

Овен: скатиться с вершины

Главная цель Овна – остаться на вершине социальной пирамиды, поэтому он очень боится потерять свой статус, власть, деньги, славу, знания и прочее. Он боится провала. Овен упорно работал, чтобы достичь своего положения и стать тем, кем является, и поэтому мысль о потере жизненных благ и достижений кажется ему просто ужасной.

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Телец желает получить все, не выходя из своей зоны комфорта. Он хочет, чтобы его жизнь была стабильна и предсказуема, поэтому он всеми силами сопротивляется переменам. Но это доставляет ему одни лишь неприятности, поскольку перемены неизбежны.

Близнецы: остаться в полном одиночестве

Близнецы любят некоторое время побыть наедине с собой, но в то же время их ужасает сама мысль, что в итоге они останутся совсем одни. Представители этого знака боятся, что однажды все могут покинуть их, и им даже не с кем будет поговорить.

Рак: потерять близких людей

У Раков никогда не получается до конца смириться с потерей своих близких. Если такая трагическая вещь происходит, они просто тонут в море печали и слез.

Лев: быть забытым

Мечта Льва – чтобы его все любили. Он хочет стать «усладой для глаз» для всех, кто его знает. Если он перестает получать достаточное внимание со стороны окружающих, это становится для него настоящей катастрофой. Ведь это едва ли не смысл его жизни.

Дева: быть бесполезной

Дева гордится тем, что может делать то, что не делают другие люди. Ее самый большой страх – стать бесполезной. Она просто хочет заниматься своим любимым делом и быть востребованной.

Весы: ненависти

Весы – нежны и любвеобильны. Представители этого знака демонстрируют максимальную заботу о людях и их эмоциональном состоянии. Но если они перестают получать ту порцию любви и уважения, которую заслуженно ожидают, то впадают в депрессию.

Скорпион: предательства

Если Скорпионы любят, то страстно, если доверяют, то всем сердцем. Но при этом вам придется очень постараться, чтобы заслужить их доверие и любовь. Они всегда ожидают, что отношения будут построены на взаимности. Одна мысль о предательстве приводит их в ужас.

Стрелец: потеряться

Читайте такжеАстрологи назвали знаки Зодиака, которых летом ждет роковая встречаСтрельцы являются заядлыми путешественниками, поэтому всю свою жизнь проводят в дороге. И, конечно, они боятся заблудиться – как в своем путешествии, так и в жизни.

Козерог: унижения

Козероги чувствительны, хоть и старательно скрывают это. Публичное оскорбление может стать для них непоправимым ударом. Представители этого знака изо всех сил стараются избегать конфликтов.

Водолей: потерять свободу

Водолеи даже боятся подумать о том, что могут оказаться запертыми в клетке. Больше всего их пугает потеря своей индивидуальности и свободы.

Рыбы: страданий

Рыбы – существа чрезвычайно мягкосердечные, поэтому им очень трудно видеть и переносить страдания других людей. Но больше всего их ужасает мысль о том, что им самим придется переживать боль.

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