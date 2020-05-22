Астрологи: два знака Зодиака среди мужчин - лучшие семьянины

Если вы мечтаете о браке, в котором ваш муж будет носить вас на руках, тогда эти советы астрологов - для вас.

Астрологи назвали два знака Зодиака среди мужчин, которые станут идеальными мужьями.

Среди них — Телец и Рак, пишет Яндекс.Дзен.

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Телец: верный муж, который будет любить тебя и материально защищать тебя

Если вы выйдете замуж за Тельца, вы будете невероятно счастливы. Тельцы очень верны и не обманывают. Они могут обеспечить свою жену и детей.

С другой стороны, трудолюбивый Телец осознает ценность денег. Его трудолюбие и настойчивость — залог успеха.

Рак: добрый и самоотверженный человек, для которого семья всегда на первом месте

Мужчины-Раки — абсолютно идеальные мужья, которые полностью открыты для вас.

Это добрые, чуткие и преданные мужчины, которые предпочитают проводить свободное время дома рядом со своей женой и детьми.

Для Рака семья всегда на первом месте. Если вы ищете лучшего папу для своих детей, вы никогда не ошибетесь в Раке.

Самое большое желание этого человека — большая и счастливая семья.