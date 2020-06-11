"Будет большая война": астролог предсказал судьбу Крыма

"Крым может стать некой такой буферной зоной, не принадлежащей ни России, ни Украине", - убежден астролог Влад Росс.

Астролог Влад Росс заявил, что Крым скорее станет частью Турции либо независимой крымско-татарской республикой, чем когда-либо "вернется в нашу гавань".

Об этом пишет Диалог.UA.

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"Я вижу, что крымско-татарский народ достоин того, чтобы иметь свою независимую республику, я считаю, что это будет наиболее оптимальным. Как в свое время Украина свою независимость получила через много сотен лет страданий. Крым может стать некой такой буферной зоной, не принадлежащей ни России, ни Украине, как бы сам по себе", - отметил Росс.

По его прогнозу, рано или поздно между Турцией и Россией произойдет война.

"В принципе она уже началась: сначала холодная потом может и в горячую фазу войти. Понятно, что турецкая армия самая большая и самая мощная в Черном море. Они не оставят своих друзей, братьев. Вы знаете, что в самой Турции крымских-татар около 4 миллионов, это гораздо больше чем во всем Крыму. Есть такое пророчество, что будет большая война между крестом (славяне) и полумесяце (мусульмане) в Крыму", - рассказал Росс.

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