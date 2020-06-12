"Идеальный вариант для Путина": астролог предсказал судьбу Донбасса

Донбасс, по словам астролога, вернется в состав Украины, но только после ухода с президентского поста Владимира Путина.

Официальная Москва никогда не признает так называемые "ЛДНР" частью территории Российской Федерации.

Астролог Влад Росс рассказал, чего на самом деле добивается президент РФ Владимир Путин, пишет dialog.ua.

Читайте также"Будет большая война": астролог предсказал судьбу Крыма"Мой прогноз однозначно 100 тысяч раз, даже 200 тысяч раз: никогда Донбасс официальный Кремль не признает своей территорией вообще в принципе. Кремлю и Путину, в особенности, пока он у власти, наиболее приятно и благоприятно, как располагает ситуация, если будет такая ситуация, как у Абхазии с Грузией и Северной Осетией, как у молдаван с Приднестровьем. Все делается для того, чтобы эта раковая опухоль в теле Украины находилась и дальше. Это идеальный вариант для Путина, чтоб ни в коем случае Украина не вошла ни в НАТО, самое главное, и на втором месте, чтобы не вошла в ЕС, а чтобы вошла в Таможенный союз", - уточнил Росс.

Донбасс, по словам астролога, вернется в состав Украины, но только после ухода с президентского поста Владимира Путина.

Более того, у официального Киева есть шанс поставить точку в многолетней войне уже в конце 2020 года на встрече в "нормандском формате" в Берлине. Для этого Владимир Зеленский должен как можно дольше затягивать возможность персональных переговоров с российским коллегой, считает Росс.

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