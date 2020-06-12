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"Идеальный вариант для Путина": астролог предсказал судьбу Донбасса

10:42, 12 июня 2020
Астрология
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Влад Росс рассказал, чего на самом деле добивается президент РФ Владимир Путин / фото УНИАН

Астролог Влад Росс рассказал, чего на самом деле добивается президент РФ Владимир Путин, пишет dialog.ua.

Читайте также"Будет большая война": астролог предсказал судьбу Крыма"Мой прогноз однозначно 100 тысяч раз, даже 200 тысяч раз: никогда Донбасс официальный Кремль не признает своей территорией вообще в принципе. Кремлю и Путину, в особенности, пока он у власти, наиболее приятно и благоприятно, как располагает ситуация, если будет такая ситуация, как у Абхазии с Грузией и Северной Осетией, как у молдаван с Приднестровьем.  Все делается для того, чтобы эта раковая опухоль в теле Украины находилась и дальше. Это идеальный вариант для Путина, чтоб ни в коем случае Украина не вошла ни в НАТО, самое главное, и на втором месте, чтобы не вошла в ЕС, а чтобы вошла в Таможенный союз", - уточнил Росс.

Донбасс, по словам астролога, вернется в состав Украины, но только после ухода с президентского поста Владимира Путина. 

Более того, у официального Киева есть шанс поставить точку в многолетней войне уже в конце 2020 года на встрече в "нормандском формате" в Берлине. Для этого Владимир Зеленский должен как можно дольше затягивать возможность персональных переговоров с российским коллегой, считает Росс.

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Теги: #Донбасс#астролог#Гороскоп