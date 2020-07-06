Астролог назвал знаки Зодиака, которым не повезет на этой неделе

Астролог назвал знаки Зодиака, которых ждут неудачи.

Известный астролог Павел Глоба составил гороскоп на неделю с 6 по 12 июля 2020 года.

При этом он выделил знаки Зодиака, которым не повезет в этот период, пишет SlovoFraza.

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Овен

У Овнов начинается период проблем. Неурядицы могут начаться на работе, в делах, в финансах. Стоит повременить с серьезными покупками, либо осуществить их в самом начале недели — пока звезда и планеты будут в гармонии. Самый опасный день недели — 11 июля. Желательно не торопиться с выводами относительно всего, что будет происходить.

Лев

Эта неделя начнется не с самой благоприятной ноты. Понедельник будет днем негатива и разочарований. В начале недели лучше не рисковать и не браться за самые важные дела дома и на работе. Вся остальная рабочая неделя будет относительно спокойной и размеренной, так что можно будет заниматься сложным и монотонным трудом, пытаться исправить ошибки прошлого. Нужно активизировать все ресурсы для того, чтобы не погрязнуть в проблемах.

Козерог

Козерогам стоит опасаться людей с негативной энергетикой. Особенно это касается понедельника — самого опасного дня недели. Это период жесткой конкуренции на работе, появления новых врагов и недоброжелателей. Нужно внимательнее считать деньги и максимально учтиво общаться с клиентами, не откладывать ан потом важные проекты. Достичь взаимопонимания со второй половинкой в начале недели тоже будет непросто.

Ранее Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым повезет на этой неделе с 6 по 12 июля.

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