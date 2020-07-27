Астролог Павел Глоба назвал главных неудачников недели среди знаков Зодиака

Среди неудачников недели - два знака.

Известный астролог Павел Глоба составил гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа.

Он назвал знаки Зодиака, которым не повезет в этот период, пишет SlovoFraza.

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Каким знакам Зодиака не повезет на этой неделе

Овен

У Овнов неблагоприятными днями можно будет считать понедельник, а также первые два дня августа, то есть, выходные. В эти дни лучше направить все свои силы на решение каких-то простых неотложных задач. Если много рисковать и подвергать себя стрессам, можно серьезно навредить самочувствию и удаче.

Близнецы

У Близнецов ожидается довольно нервная и динамичная неделя. Пятница станет апогеем отрицательных вибраций со стороны звезд и планет. В этот день и на выходных полезно будет знать о том, как быстро восстанавливать силы. В трудные минуты желательно не унывать, постоянно двигаясь вперед. Нельзя отдавать всё в руки случайности.

Ранее астрологи назвали четыре знака Зодиака, для которых август станет новым стартом и принесет массу бонусов.

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