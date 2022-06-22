Астроэксперт рассказала, что с 29 июля по 13 августа ожидается очень важный период.

Астролог Ольга Медвецкая напомнила, что с 25 июня начнет действовать квадрат Марс-Плутон. По ее словам, ожидается эскалация военных событий. Зато в конце июля - начале августа будут победные новости.

На своей странице в Instagram астроэксперт призвала украинцев не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Медвецкая рассказала, что с 29 июля по 13 августа ожидается очень важный период. Такой в астрологическом плане наблюдался в 1855 году, история циклична, поэтому события повторятся.

"В середине мая 1855 года был этап развязки Крымской войны... Россия потерпела поражение, если совсем коротко. Аналогию, я думаю, вы сами понимаете", - пояснила астролог.

Она добавила, что сомневается, что это будет именно в августе. Да и с документами надо будет повозиться, но результат того будет стоит.

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