Астролог уточнил, что все-таки пока что речь идет о заморозке конфликта на Донбассе, а не о полноценном мире.

Уже в 2021-м году на Донбассе могут завершиться военные действия, а 2020 год станет последним годом военных действий на востоке Украины.

Такой оптимистичный прогноз сделал астролог Влад Росс, пишет "Главред".

"Широкомасштабных военных действий, которые мы могли наблюдать в предыдущие годы, уже не будет. Это однозначно и бесповоротно", – заявил Росс.

По его мнению, встреча Зеленского и Путина может привести к позитивным последствиям, если состоится не раньше декабря.

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"Именно в декабре будет решающая и самая благоприятная точка, когда их встреча будет наиболее продуктивной. К счастью, любые встречи на ближайшие месяцы полностью отменены. А вот именно в декабре для Путина сложится безвыходная ситуация, когда на него будут давить со всех сторон: будет оказываться давление Запада, большие проблемы будет создавать Беларусь, вся Россия будет бунтовать против него – от Хабаровска до Москвы. Именно в этот момент Украине будет легче всего решить с Путиным свои вопросы и подписать мирное соглашение, которое поставит точку в войне на востоке нашей страны", – рассказал Влад Росс.

Однако на Донбассе еще может возникнуть обострение, считает Росс.

"Самый сложный месяц – это ноябрь. В годовом гороскопе Украины, который включился 24 августа, солярная стрелка доходит до Черной Луны и Марса как раз в ноябре, затем, в декабре, она сместится на Уран. Потому если и будут какие-то сложные ситуации, связанные с огнестрельным оружием, то в ноябре и первой половине декабря этого года", – отметил он.

Кроме того, Влад Росс уточнил, что все-таки пока что речь идет о заморозке конфликта на Донбассе, а не о полноценном мире.

"На данный момент ничего лучше придумать невозможно, потому что иначе придется провести выборы на оккупированной части Донбасса. А, по моим прогнозам, в ближайший год такие выборы не состоятся", – добавил он.

Потому Украину ждет заморозка конфликта, как на Кипре или в Молдавии, когда стороны просто перестанут стрелять друг друга, резюмировал астролог.

Напомним, ранее астролог назвал самый сложный для Украины месяц в этом году.

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Автор: УНИАН