Астролог назвал опасные периоды в 2020-м году

Осенью сразу две планеты перейдут в ретроградное движение.

2020 год выдался не самым лучшим. В минувшей первой половине года мы успели встретить на своем пути коронавирус, проблемы в экономике и кризисы в политике.

Астролог отмечает, что расслабляться пока рано, ведь человечество ждут еще пять опасных периодов, пишет slovofraza.

Ретроградный Марс с 10 сентября по 11 ноября

Ретроградность красной планеты пройдет в Знаке Овна. Сама планета в таком состоянии — бомба замедленного действия. При этом она еще и окажется под сильным влиянием стихии Огня.

Читайте такжеАстрологи назвали знаки Зодиака, которые в августе забудут о проблемахЭти два месяца будут очень напряженными в отношениях как между государствами, так и между коллегами, влюбленными и родственниками. Возможны военные конфликты, новые политические неурядицы и обострение старых. Влюбленным людям не стоит припоминать прошлые ошибки. Астролог советует сфокусироваться на будущем, а не на прошлом.

Очень прибыльным может оказаться бизнес, построенный на риске, но если вы не готовы попрощаться с деньгами, лучше не влезать в авантюры. Осторожность все равно останется в приоритете.

Ретроградный Меркурий с 14 октября по 3 ноября

На фоне ретроградного Марса в Овне Меркурий будет безобидным, хотя быть осторожными все же стоит. В эти пару недель лучше не совершать крупных покупок, не разбрасываться деньгами направо и налево. В крайнем случае астрологи советуют воспользоваться заговором на успешную покупку. Астролог отмечает, что будет затруднен процесс получения новых знаний, рассеется внимание людей. Будет очень сложно находить общий язык и знакомиться. Чтобы не происходило ничего плохого, Василиса Володина рекомендует оставаться собой и не торопиться с решениями.

Соединение Плутона и Юпитера в ноябре

Это еще одно не самое приятное астрологическое событие. В данном случае оно начнется 12 ноября и продлится больше недели — до 20 ноября. Подобное явление происходит примерно один раз в 12 лет. Энергетика планет соединится вместе, что станет причиной активизации наших старых комплексов и страхов, внутренних демонов. Люди могут стать очень раздражительными или чрезмерно пассивными. Кому-то захочется совершать иррациональные покупки, а кто-то станет чрезмерно экономным и жадным. Черствые люди станут еще более черствыми, а чувствительные будут чаще проливать слезы, переживать по мелочам. Чтобы всё это прошло стороной и не затронуло вас, Василиса Володина рекомендует занять себя чем-то новым. Это может быть какое-то увлечение или работа. Самое главное в этот период — не пытаться изменить того, кто хочет быть один, и не навязывать никому свою волю. Пусть каждый сам решает, что и как ему делать, иначе на вас могут повесить чужие проблемы и грехи.

Читайте также Известный астролог рассказал, у каких знаков Зодиака в августе закончится черная полоса Соединение Юпитера и Сатурна в Водолее

Встреча двух планет произойдет 21 декабря. Такое случается лишь раз в 20 лет, что делает подобное астрономическое явление довольно редким. Близость этих планет будет опасной с 17 по 25 декабря, однако Василиса Володина советует быть предельно осторожными весь декабрь. Это соединение ознаменует собой начало новой «воздушной» эры. Согласно прогнозам, это должно будет привести к серьезным изменениям в мировой экономике, причем не на год и не десять, а примерно на два века вперед. Никто не знает, к чему именно нужно готовиться и как это делать. Перемены могут начаться резко и стихийно либо могут запуститься из-за какого-то неблагоприятного процесса. Возможно, что эпидемия коронавируса и есть то самое начало, а в декабре мы увидим первые последствия.

Коридор затмений с 28 ноября по 16 декабря

30 ноября и 14 декабря произойдут два последние из шести затмений 2020 года. Эти затмения будут вестниками перемен и большой опасности не принесут. 30 ноября произойдет полутеневое затмение Луны в Близнецах, которое подтолкнет людей к осознанию своих прошлых действий. 14 декабря случится полное затмение Солнца — энергетически напряженное явление. В течение этого коридора затмений желательно избавляться от изживших себя отношений. В этот период придется встретиться с внутренними неурядицами и комплексами.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram