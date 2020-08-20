"Увеличится вероятность стихийных бедствий": астролог предупредила об опасностях в 2020-м году

По словам астролога, в 2020-м году нас еще могут ожидать социальные волнения и потеря власти некоторыми политиками.

Астролог Марина Скади предупредила об опасностях, которые еще ждут нас в 2020-м году.

Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью УНИАН.

"В декабре 2020 Черная Луна - негативная кармическая точка, соединяется с ретроградным Ураном в Тельце. Такое соединение дает разрушительные тенденции, способствует интригующим событиям и может привести к серьезным политическим переворотам в стране и в мире, а также увеличится вероятность стихийных бедствий, авиакатастроф. Вполне возможны громкие научные открытия, революции, разоблачения, государственные перевороты, изменения в мировой финансовой системе – Уран же движется по Тельцу, а этот знак связан с деньгами", - поясняет астролог.

Она также отметила, что в 2020-м году нас еще могут ожидать социальные волнения и потеря власти некоторыми политиками.

"Завершение 2020 года ознаменовано новым началом – заканчивается старый и начинается новый цикл для всего мира, для всех сфер деятельности человека. Вполне возможны социальные волнения, борьба за свои права, научные открытия. Некоторые политики теряют свою власть, даже несмотря на то, что уже много лет у государственного аппарата и чувствуют себя уверенно в своих креслах. Будут пересматриваться различные программы в сфере образования, науки, здравоохранения. Соединение Юпитера и Сатурна в Водолее откроет новый этап развития, окажет влияние на международные тенденции на ближайшие 20 лет", - рассказала Марина Скади.

Ранее астролог Марина Скади рассказала в интервью УНИАН, какие последствия новолуние может иметь для каждого человека.

Подробнее узнать о грядущих астрологических событиях можно на YouTube-канале Марины Скади.

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Автор: Ольга Броскова