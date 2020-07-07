"Аспект миллионеров": астролог сулит богатство четырем знакам Зодиака в июле 2020

Среди счастливчиков июля в финансовом плане - четыре знака Зодиака.

Астролог Наталья Коляда рассказала, каким знакам Зодиака в июле привалит больше всего купюр и откуда.

Она составила гороскоп богатства на июль 2020 года, пишет "Астромеридиан".

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Близнецы

Вы можете найти нетрадиционные источники дохода. Главное, чтобы вы сами не запутались, решая, сколько средств вам нужно для счастья и на что стоит их тратить – квадрат Венеры с Нептуном будет сбивать вас с толку.

Рак

С 22 июля — отличное время, чтобы начать новый коммерческий проект, заработать или что-то приобрести. Самыми удачными будут 25 и 29 июля.

Стрелец

До 10 июля в вашем доме доходов будет соединение Юпитера и Плутона. Это сочетание планет называют «аспектом миллионеров» - у кого он есть в гороскопе, у того есть большой шанс стать невероятно богатым. Сейчас такая возможность есть у всех Стрельцов. Будьте внимательны – планеты ретроградны, а значит, путь к богатству может быть неочевидным. И осторожны – при малейшем промахе этот аспект может привести к большим убыткам, даже к банкротству, а не к богатству.

Водолей

У вас будут удачными только два последних июльских дня, но зато что это будет за удача! Доходы придут сами по себе. У многих Водолеев средства появятся в прямом смысле «из ниоткуда» - они их найдут, им их кто-то подарит, возможно, даже анонимно. А главное, что приведет к этой счастливой истории какая-то неудача.

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