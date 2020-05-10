Гороскоп на 10 мая: что ждет сегодня Львов, Стрельцов, Козерогов и другие знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня предусматривает для большинства знаков Зодиака легкость в любых задачах.

Сегодня полезно начать день с разминки, пробежки, оригинальной мотивирующей акции. Дальнейший ход событий потребует другой тактики.

В воскресенье вы получите момент для конкретных полезных обновлений и обсуждения практических прикладных вопросов. Начинания с нуля не рекомендуются, акцент лучше сделать на завершении дела или определенного этапа пути.

Овен

Для Овнов воскресенье стартует с короткой вспышки энтузиазма. На этой волне можно завершить вчерашний сюжет, но не стоит приступать к новым делам. Уже к полудню сменятся планы, сузится выбор.

Телец

Утром Тельцам не стоит поддаваться случайным желаниям: любое действие будет тупиковой авантюрой. В лучшем случае, ваш импульс окажется бесполезным, а в худшем вредным, вы раньше времени потратите свои силы и ценный ресурс.

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Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам не идти на поводу у чужого энтузиазма. Даже самые благие намерения будут бессильны против объективной реальности, а она в течение дня изменится.

Рак

Сегодня Ракам лучше ориентироваться на обстановку. Что именно от вас требуется, станет ясно ближе к полудню. Если утром вы решили заняться тем или иным делом, не стоит увлекаться: скорее всего, для продолжения хлопот не будет условий.

Лев

Сегодня Львам трудно воссоздать вчерашнюю атмосферу и продолжить полюбившуюся игру. Даже если вы вошли в азарт и готовы к ее продолжению, сменятся ее правила. Но ничто не мешает вам начать утро с чего-то бодрящего, например, короткой разминки или прогулки.

Дева

Начинания раннего утра закончатся для Дев тупиком, что не означает краха всех планов. Провальную стратегию сменит более толковая. Появится нужный настрой, будет поправлен прицел.

Весы

Сегодня у Весов сузится поле выбора. Ранее утро неплохо начать с динамичной ноты: прогулки, пробежки. Основная часть дня задаст вам определенные условия и заставит вас мыслить практическими категориями.

Скорпион

Улучшение обстоятельств ждет Скорпионов ближе к полудню. Нужные люди неожиданно пойдут вам навстречу. В зависимости от ситуации, вы сможете наладить диалог, организовать встречу или выступление, подтвердить свои права, сделать откат назад или удачно отыграться.

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Стрелец

Для Стрельцовсегодняшний день начнется с желания двигаться по инерции выбранным путем (особенно, если на нем они уже достигли успеха). Однако судьба распорядится по-своему, вам придется сменить цель или стиль действий.

Козерог

Козерогам не стоит начинать день со спешки и суеты: напрасный ранний старт дезориентирует и уведет ложным путем. Имеет смысл дождаться благоприятного стечения обстоятельств.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше заниматься завершением старых дел или расчисткой поля для новых. Водолеи-жаворонки успеют сделать с утра нечто полезное, но развивать в этом направлении активность не стоит.

Рыбы

Критичный период для Рыб - утро. В это время лучше воздержаться от целевых действий: они будут слишком явно отдавать авантюрой. Лучше подождать, пока судьба не даст убедительный знак.