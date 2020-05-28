Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которых ждет невероятная удача в июне

Девам необыкновенно повезет в июне: планеты подарят много положительной энергии, благодаря чему они смогут решить свои дела и проблемы, которые скопились за время самоизоляции.

Первый летний месяц — время прорыва, когда многие смогут что-то поменять в жизни и покорить новые вершины.

Астрологи поделились мнением о том, каким знакам Зодиака повезет больше остальных в июне-2020, пишет slovofraza.

Дева

Читайте такжеГороскоп на четверг, 28 мая: что ждет Тельцов, Дев, Скорпионов и другие знаки ЗодиакаДевам необыкновенно повезет в июне: планеты подарят много положительной энергии, благодаря чему они смогут решить свои дела и проблемы, которые скопились за время самоизоляции. Как покажут события июня, свободу действий первыми получат как раз Девы, когда представится перспективная возможность изменить жизнь к лучшему. Их ждет поддержка звезд, но вместе с тем и шаг в сторону, поскольку новая жизнь ничем не будет напоминать прошлую. Это идеальный момент, чтобы начать все с чистого листа.

Лев

Львам звезды пророчат много удачи, которая будет поджидать во всех сферах жизни: получится решить накопившиеся дела, улучшить материальное положение, избавиться от проблем, наладить отношения в семье. Эксперты советуют не ориентироваться на новые свершения и грандиозные планы, а отступить на шаг назад, чтобы вновь пережить приятные моменты, занимаясь привычными делами и забавляясь легким оттенком ностальгии.

Козерог

Козероги будут самым счастливым знаком в июне-2020, и, возможно, этот месяц будет одним из лучших в этом году. Энергия планет будет благосклонна к представителям этого Знака, давая им больше везения и активности в делах. Астрологи советуют быть активными, но не душить себя работой, идти вперед, но не пытаться двигаться в каком-то конкретном направлении. Пусть жизнь в июне идет своим чередом — пока есть вера в лучшее, не стоит беспокоиться, что вы на время отклонитесь от выбранного курса.

Водолей

Водолеи, освободившиеся от гнетущего влияния планет-гигантов, вернутся к привычной жизни. В первые дни июня им остается лишь организовать некое промежуточное решение, которое позволит сделать передышку и подумать, как устроить жизнь в будущем. В середине-конце июня с видимой легкостью можно добиться успеха, но астрологи советуют не рисковать зря и не испытывать судьбу. Любые, даже самые неприятные события могут обернуться для Раков большим успехом: нужно лишь верить в себя.

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