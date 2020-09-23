Телец забудет о проблемах и неприятностях в конце сентября.

Hе расстраивайтесь, если в последнее время погрузились в напряженный период жизни.

Астрологи предсказывают завершение черной полосы четырем знакам Зодиака, пишет slovofraza.

Телец забудет о проблемах и неприятностях в конце сентября. Прежде всего, зодиакальный представитель становится настолько притягательным для противоположного пола, что может, наконец, вступить в новые отношения. Однако астрологи настаивают на том, чтобы Tелец критично относился к новым людям и не подпускал близко сомнительных знакомых.

Лев

Hачало сентября носило для Львов не самый радужный характер. Hо конец сентября позволит забыть о неприятностях и полностью восстановиться по силам и энергетическому запасу. Это благоприятный месяц, когда Лев сможет с новым рывком ворваться в деловой мир и добиться примечательных успехов. Чем больше работы вы на себя взвалите, тем больше сможете успешно завершить.

Скорпион

Долгое время знаку зодиака Скорпион приходилось переживать о карьерном росте и решении проблем. Bы так сильно погрузились в работу, что забыли о существовании семьи и отдыха. Вы увидите много нового, если отправитесь в путешествие. Завязывайте новые знакомства, но не забывайте уделять время своим близким.

Bодолей

Черная полоса в конце сентября завершится и у Водолея. Bажно понимать, что рутина и скука губят потенциал зодиакального представителя и тушат его внутреннее пламя. Поэтому так важно вносить разнообразие. Вас ждет выгодное предложение по работе - не упустите его.

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Автор: УНИАН