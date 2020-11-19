Раки подвергаются сильному влиянию окружающей среды, что особенно заметно сказывается на их эмоциональном состоянии.

Астрологи назвали 4 знака Зодиака, которые наиболее подвержены психическим расстройствам.

Об этом пишет slovofraza.

Самые слабые части организма представителей этого знака — это голова, мозг, глаза, нос, челюсть, кровеносная система, сердце, почки и репродуктивные органы. Овны имеют привычку бесконтрольно расходовать энергию, они подвержены травмам, воспалениям, острым инфекциям, сопровождающимся высокой температурой и плохими анализами крови.

Близнецы

Наиболее подверженные риску части организма — плечи, руки, пальцы, легкие, ключицы, нервная система и щитовидная железа. Близнецы предрасположены к таким заболеваниям как бронхиты, астма, различные неврозы, воспаления головного мозга и желчного пузыря. Они опасаются возникновения малейших признаков, которые могли бы указывать на болезнь, что является усугубляющим фактором и нередко становится причиной возникновения ипохондрии.

Рак

Раки подвергаются сильному влиянию окружающей среды, что особенно заметно сказывается на их эмоциональном состоянии, поэтому они легко подхватывают болезни, характерные для региона, в котором они живут. Раки подвержены ревматизму, опухолям, гастриту, депрессиям или истерии и всем наследственным заболеваниям.

Водолей

Особенно подвержены риску у Водолеев нижние части ног и рук, мозг, сердце, кровоток, лимфатические узлы, дыхательные пути. Характерными болезнями представителей этого знака являются проблемы с кровеносными сосудами, анемия, мигрени, кожные заболевания, невралгии, психические заболевания.

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Автор: УНИАН