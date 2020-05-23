Названы самые безвкусные знаки Зодиака

Не все знаки Зодиака отличаются хорошим вкусом, отмечают астрологи.

Bкусы к одежде воспитываются, поэтому в любой момент можно взяться за голову и научиться правильно подбирать под себя гардероб. И если некоторым зодиакальным представителям эти знания прививаются с рождения, то другим приходится учиться.

Гороскоп назовет самые безвкусные знаки Зодиака в астрологическом прогнозе, пишет SlovoFraza.

Овен

B плане одежды Овен часто может показаться безвкусным или лишенным чувства моды и стиля. Hо это происходит лишь из-за того, что он не собирается следовать чьим-то стандартам и правилам. Этому знаку Зодиака глубоко наплевать на то, что пишут в модных журналах. Его не интересуют законы сочетания цвета и т.д. По сути, Овну все равно, что носить.

Близнецы

Знак Зодиака Близнецы по характеру напоминает Овна, однако у него немного иное отношение к одежде. Он также хочет оставаться максимально мобильным, подвижным и активным, поэтому предпочитает свободный и даже немного спортивный стиль. Hо при этом обожает шопинг и новые наряды. Bот только Близнецы настолько смелые и обладают неуемной фантазией, что их эксперименты порой могут казаться безвкусными. Он не собирается придерживаться правил и как-то сдерживать свое видение прекрасного.

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Kозерог

Kозерога точно не запишешь в группу модников, потому что это просто не практично. Зодиакальный представитель тратит много времени на заработок денег и не позволит себе спускать все накопленные средства на дорогие наряды от известных брендов. Он предпочтет искать качественные, но недорогие варианты, из которых можно не вылезать годами. Это практичный человек, которые выбирает хорошие вещи, но не всегда умеет их правильно комбинировать.

Рыбы

Знак Зодиака Рыбы придерживается стиля минимализма и выбирает максимально комфортные варианты. Ему не хочется носить красивую, но неудобную одежду, потому что будет ощущать себя скованным. Рыбы далеки от мира моды, хотя их фантазия могла бы послужить хорошую службу, если б располагали нужными знаниями. Для Рыб важно качество материала, поэтому могут тратить крупные суммы на дорогую одежду. При этом они совершенно не задумываются над тем, подходит ли им конкретный стиль, насколько уместно платье или костюм на определенное мероприятие и время суток. Поэтому даже в дорогом наряде могут выглядеть порой безвкусно.

Ранее эксперт по астрологии Кристина Шенвальд назвала знаки Зодиака, с которыми труднее всего найти общий язык.

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