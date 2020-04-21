Гороскоп на май: что ждет Овнов, Стрельцов, Козерогов и другие знаки в последний месяц весны

Для Близнецов и Стрельцов наступает важный период перемен в ближайшие полтора года.

В первых числах мая происходит важная ингрессия: Лунные узлы меняют ось знаков Зодиака. Северный узел переместится из Рака в Близнецы, а Южный узел – из Козерога в знак Стрельца. В этих знаках Узлы будут до января 2022 года и создают фон, на котором будут разворачиваться события. Узлы определяют общее направление движения, стержень событий, показывают кармическую задачу очередного этапа.

Южный узел – это результат того, что мы делали в прошлом. Северный узел – это вектор развития, возможность изменить нашу карму, показывает необходимые предпочтения, которыми нужно руководствоваться для получения нового опыта. Северный Узел в Близнецах связан с обучением и информацией. Люди могут решать задачи, если понимают государственные процессы, воспринимают общественные настроения – эту базу дает Южный Узел в Стрельце. Для Близнецов и Стрельцов наступает важный период перемен в ближайшие полтора года, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Овен

Необходимо проявлять активность, действовать, что в конце концов, приведет к признанию вашей индивидуальности и таланта. Не упускайте случай продемонстрировать готовность отстаивать свои принципы, благодаря этому появится возможность продвинуться в карьере. Достижение целей может быть связано с мужчинами, а также с ситуациями конкуренции. Успех вероятен для тех, кто не плывет по течению, а сам создает различные ситуации, участвует в разнообразной деятельности, расширяет свой круг общения, чтобы привлечь необходимые ресурсы.

Часто возникают ситуации, в которых вы чувствуете себя неуверенно, что способствует повышенной эмоциональности, несоответствию желаемого и действительного. Возможна путаница в финансах, заблуждения, относительно перспектив и реалистичности рабочих проектов, а также личных и деловых взаимоотношений. Неблагоприятное время для переездов, перемены места жительства, а также семейных мероприятий, связанных с перемещениями. Особую осторожность следует соблюдать в вопросах лечения, т.к. возможна побочная реакция на медикаменты.

Близнецы

Многие люди становятся активными и энергичными, особенно в вопросах заработка. Вы сможете правильно использовать свой талант в создании красивых вещей, а также разработать новые проекты или получить дополнительные навыки и знания в своей профессиональной деятельности или же в работе по совместительству. Для приятельских и дружеских контактов, установления новых связей, не отягощенных серьезными рабочими вопросами, подходящее время. Стоит избирательно относиться к информации, которая поступает к вам со всевозможных источников.

Рак

Общение и развивающие занятия с детьми доставит всем удовольствие. Хороший период для исследований, в том числе деловых и финансовых вопросов. Благоприятно решение вопросов совместных ресурсов, распределения прибыли, налогов, долгов, а также наследства и алиментов. Повышается ваша способность воздействовать на ближайшее окружение. Возможны новые полезные связи, необычный поворот в отношениях с коллегами и партнерами. Усиливается творческое мышление, способность понимать истинную суть вещей.

Лев

Сила воли, изобретательность и напор, возросшие в этот период, дадут вам возможность многое изменить и удачно решить важные вопросы по разным сферам жизни. Хорошее время для трансформации стиля и методов работы, замены устаревшего оборудования и техники. Подходящий период для преобразования или окончания изживших себя личных или деловых отношений. Смело обращайтесь в официальные органы, особенно для получения льгот, скидок, получения субсидий и т.п., если есть такая необходимость.

Дева

Концентрированное и конкретное мышление, является основанием для не очень быстрого, но продолжительного успеха в узко ограниченной сфере деятельности. Благоприятны обучения любого рода, а также завязывание новых отношений, которые должны быть продолжительными. Материал, собранный в течение ближайшего месяца, будет усвоен и пригодится в будущем. Удачно протекают визиты к начальству, влиятельным людям, в официальные органы. Прислушайтесь к совету пожилых людей, опытных специалистов.

Весы

В общественной деятельности или романтических отношениях возникают затруднения. Могут напомнить о себе напряженные ситуации и события из прошлого. Хороший период для того, чтобы качественно изменить свои любовные или семейные отношения, разорвать рутинные связи, отбросить в своей жизни все, что на данном этапе тормозит вас. Вероятно, если вы не сделаете это сами, это сделают за вас обстоятельства или воля других людей. Это хорошее время для возобновления взаимоотношений, объяснений, для прояснения и устранения давнего конфликта.

Скорпион

Усиливается интуитивное восприятие информации, воображение может разыграться и настроить как на положительный, так и отрицательный лад. Следует быть осторожными с шутками, так как окружающие вас люди склонны воспринимать всё на свой счёт и обижаться. Если у вас есть секреты, если вы что-то скрываете, то это может стать достоянием общественности. Сосредоточьтесь на себе и своих потребностях, в этом месяце вы сможете заложить фундамент дальнейшего развития и процветания, понять перспективы и целесообразность вложения ресурсов в ваши проекты.

Вы сможете увидеть скрытый потенциал в происходящих событиях, что позволит навести порядок в ваших делах, рабочих ситуациях и взаимоотношениях. Создаются благоприятные условия для определенного погружения в себя, тем самым, гармонизируя полностью свое внутреннее состояние. Пробуждение интуитивных творческих способностей, вдохновение и понимание психологии людей, даст хороший шанс для успешного ведения дел, возобновления личных и деловых взаимоотношений. Уделите время детям, - это хороший период для привития им культурных и духовных ценностей.

Козерог

Возникают сложности в жизненных сферах, связанных с профессией, социальным статусом, чувством долга. Май будет знаменован возвратом к прошлому, остановкой во многих делах, но это остановка очень полезна перед новым стартом. Благоприятный период для научных исследований, появляется тонкое видение перспектив. У вас все возможности для того, чтобы правильно подкорректировать свои планы на будущее. Возможно возобновление взаимоотношений, которые казались давно потерянными. Старшие родственники помогут в решении трудных вопросов.

Водолей

Усиливается изобретательность и инициативность, возможны успехи в личной и общественной жизни. Хороший период для борьбы за независимость, однако, предрасположенность к спонтанным поступкам, особенно, если речь идет о защите собственной свободы, вызывает недоумение окружающих. Формируются подходящие условия для достижения общей цели, возобновления прежних отношений, хорошо идет коллективная работа, особенно с давними партнерами. Хороший период для покупки или внедрения новых технологий, современной техники, компьютерных разработок.

Рыбы

От вас требуется выдержка, спокойствие и концентрация, иначе, можно потерять благоприятные возможности. Проявляйте осторожность в поездках, будьте внимательны при работе с документами. Прежде чем что-то сказать, стоит хорошо подумать, т.к. усиливается фантазия и склонность к иллюзиям. Если вы сможете направить эту энергию в творческое русло, то месяц будет отмечен высокой производительностью труда. Отодвинутые на длительный период дела сегодня могут быть благополучно разрешены. Таким же благоприятным этот период будет для планирования долгосрочных проектов.