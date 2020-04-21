День черной Луны: в чем его особенность и что ждет сегодня все знаки Зодиака

Не планируйте напряженного графика работы. Лучше обдумайте планы на будущее.

21 апреля – канун новолуния. Не планируйте напряженного графика работы. Лучше обдумайте планы на будущее.

Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Продолжается эпоха черного Месяца. Естественно наступает период снижения работоспособности и иммунитета, - говорит астролог. - Меньше времени проводите среди толпы. Могут царить пессимистические настроения. Не стоит им поддаваться. Это день поступления полезной информации. Не спешите действовать. Не стесняйтесь признавать свои ошибки. По случаю стремитесь исправить некоторые из них. Проявляйте милосердие к старым и немощным. Попробуйте преодолеть свое корыстолюбие и эгоизм. Сделайте небольшой подарок жене (мужу). Они будут приятно удивлены. Чувства вспыхнут с новой силой".

Овен

Поищите причины чрезмерного оттока средств. Продумайте, как их можно использовать более эффективно. Не захотите советоваться с любимыми. Не удивляйтесь впоследствии, что они не сообщают вам о своих решениях.

Есть риск переоценить свои финансовые возможности. Принимайте взвешенные решения относительно распределения средств. Не делите еще не заработанных денег.

Близнецы

Сделайте взносы в благотворительный фонд. В этот день надо отдавать часть заработка. Вам будет не хватать терпения. Воспитание малышей поручите кому-то из старших.

Рак

Будут всплывать в памяти неприятные страницы личной жизни. Не давайте волю чувствам. Вспомните что-то светлое в своем прошлом.

Лев

Имеющаяся в кошельке сумма позволит обеспечить лишь необходимый прожиточный минимум. Не допускайте хаотичных расходов. Сдерживайте проявления эгоизма. Не требуйте от любимых полнейшего внимания. Они имеют достаточно ежедневного хлопот. Сжальтесь на это.

Дева

Соглашайтесь на подработку. Вам хорошо за него заплатят. Вечером вы сможете совершить удачные покупки.

Не планируйте большого количества деловых контактов. Семья скучает без вашего внимания. Побудьте с близкими вечером. Не оправдывайтесь за свое отсутствие.

Скорпион

Что-то должно исчезнуть из вашего дома. Вынесите на помойку надколотую посуду и старое тряпье. Таким образом вы сможете предотвратить потерю нужной вещи.

Стрелец

Проведение крупных банковских операций желательно перенести на несколько дней. Ожидается спад деловой активности. Выгодных финансовых предложений не поступит. Найдите интересное занятие для себя и любимых.

Козерог

На воплощение новых идей в жизнь ваших финансовых ресурсов не будет хватать. Высчитайте необходимую сумму. Привлеките к делу единомышленников. Люди охотно будут помогать.

Водолей

Любимые с искренним сердцем стремиться помогать вам в делах. Примите их заботу с благодарностью. Не отворачивайтесь в такой важный момент.

Рыбы

Не стремитесь решать проблемы всех родных самостоятельно. Вы устанете от тяжелой работы. К тому же избавите близких инициативности. Доверяйте им.