Три знака Зодиака ждет большая удача на этой неделе - прогноз астролога

Астролог назвал счастливчиков среди знаков Зодиака в этот период.

Апрель подходит к своему логическому завершению. С 20 по 26 число нас ожидают серьезные изменения в настроении звезд, которые могут сказаться на нашей удаче.

Об этом говорится в гороскопе астролога Павла Глобы на неделю, пишет SlovoFraza. При этом он назвал счастливчиков среди знаков Зодиака в этот период.

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Дева

Самобытное и самодостаточное мышление поможет заслужить уважение важных людей, произвести впечатление на начальство, противоположный пол. Это очень важное время для деловых Дев. На этой неделе полезно заниматься своим здоровьем. Настало время ими воспользоваться. Если произойдут какие-то важные перевороты в событиях и делах, то не стоит однозначно расценивать это как опасность, ведь изменения могут оказаться крайне позитивными.

Весы

Весов могут ждать большие перемены в сфере финансов и в работе. Для этого необходимо положиться на интуицию и довериться чувствам. Больше всего повезет представителям профессий, связанных с постоянным оборотом финансов, с денежными операциями и сделками. Речь идет о продавцах, менеджерах по продажам, бухгалтерах. Звезды 25 и 26 апреля будут в очень позитивном положении для тех, кто любит активный отдых. Также на этой неделе Весы могут повстречать на своем пути новых друзей, вторую половинку, новых партнеров и единомышленников.

Козерог

Представителей этого знака ждут удача и большой прирост сил, поэтому можно браться за новые дела, знакомиться с новыми людьми в реальной жизни и в социальных сетях. В любви их ждет успех, особенно тех, кто еще пока не нашел вторую половинку. Также неделя прекрасно подойдет для примирения, поиска компромиссов.

Ранее астролог Марина Скади составила гороскоп на неделю 20-26 апреля.